Karla Sofía Gascón comparte contundente mensaje tras rechazo de la Academia de Hollywood

Ciudad de México.- En medio de la controversia que ha rodeado su nombre, Karla Sofía Gascón alzó la voz con un contundente texto en el que defiende su trayectoria, su integridad y su derecho a ser respetada como ser humano, pidiendo que se acabe el hate tras ser rechazada de La Academia de Hollywood, a un año de todo el drama que se vivió por sus comentarios tachados de discriminatorios, ofensivos y violentos a las minorías.

A través de una extensa carta compartida en su cuenta de Instagram, la española pidió cesar la campaña de desprestigio en su contra, asegurando que jamás ha atentado contra los derechos de nadie y que está siendo injustamente atacada, dejando claro que no guarda resentimientos hacia ninguna institución y que su foco sigue puesto en el arte: "Siempre agradecida con la Academia y respetuosa de cualquier decisión que tomen. Si algún día deciden invitarme, aceptaré con todo el honor, el cariño y el amor de mi corazón".

La exparticipante de MasterChef Celebrity defendió su carrera artística y negó haber emitido declaraciones de odio o discriminación en redes sociales, respondiendo finalmente de manera clara y concisa a todos los señalamientos que aseguran que ha promovido discursos ofensivos: "Todo lo que puedo hacer es seguir trabajando, entregando el alma en cada personaje que interpreto y demostrando—tanto en mi vida personal como profesional—que no tengo nada que ver con la imagen negativa que algunos han intentado construir de mí".

Quién fue la protagonista de Emilia Pérez pidió que se revise su historial completo en Internet y no se juzgue su carácter por unas pocas publicaciones descontextualizadas: "Adelante, revisen las 20,000 publicaciones que quizá haya escrito—no solo las cuatro seleccionadas y editadas con mala intención—y demuestren que lo que ustedes interpretan con malicia es verdad y no una mentira".

Además, recordó que, hasta representantes de alto nivel en la industria, como Ted Sarandos, el co-CEO de Netflix, han manifestado públicamente su respaldo, negando que haya sido vetada por su empresa: "Incluso Ted Sarandos dijo en una entrevista en Madrid que nunca me habían vetado de nada, que me habían apoyado completamente y que yo era una actriz fantástica".

Sobre los ataques que han resurgido a raíz de expresiones antiguas atribuidas a una cuenta sin su nombre, Gascón fue enfática: "No tiene sentido que hayan tomado una publicación de hace un año y otra de dos años después, y hayan tergiversado todo para crear al 'monstruo de Hollywood' justo antes de la ceremonia del Oscar. Es prácticamente adolescente". La artista concluyó con un pedido sincero: "Así que, por favor, detengan esta locura. Ya han causado suficiente daño innecesario. No soy más que una actriz, alguien que puede gustar o no, pero, ante todo, soy un ser humano".

Karla Sofía hizo historia como la primera mujer trans nominada al Óscar a mejor actriz por Emilia Pérez. Sin embargo, no recibió la invitación automática para unirse a la Academia de Hollywood, pese a que entre los 534 nuevos miembros sí se incluyeron a colegas nominadas como Mikey Madison y Fernanda Torres.

En los meses previos a la ceremonia, antiguos mensajes de Gascón en X (antes Twitter) comenzaron a circular: calificativos despectivos hacia musulmanes, críticas al movimiento Black Lives Matter y comentarios ofensivos sobre George Floyd, entre otros, que la colocaron en el ojo del huracán a inicios del 2025.

