¿Luto en Televisa? Reportan grave a Pilar Montenegro y familia sale a dar inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente, Pilar Montenegro se encuentra una vez más en medio de rumore de severos problemas médicos, pues se ha reportado grave, casi al borde de la muerte, alarmando a los millones de fans de la actriz y también cantante mexicana. Ante esta situación, su familia emitió un comunicado con una inesperada noticia que sorprendió a todos, ¿acaso Televisa se viste de luto?

Montenegro en el año del 2013 oficialmente se alejó de los foros de grabaciones, y no ha aparecido en melodramas, y aunque no se ha mantenido lejos del espectáculo del todo, si ha mantenido su vida privada lo más lejos posible de los reflectores, con muy pocas apariciones en eventos. Ante esto, mucho se dijo que era por cuestiones de una enfermedad degenerativa, como ataxia, un trastorno neurológico que afecta el movimiento y el equilibrio, e incluso hubo versiones de esclerosis múltiple.

La exintegrante de Garibaldi jamás ha confirmado a negado estas declaraciones, por lo que los motivos de su retiro siempre han sido un misterio, sin embargo, el polémico presentador de espectáculos, Javier Ceriani, encendió las alarmas sobre la salud de la cantante, debido a que en su canal de YouTube, aseguró que estaba sumamente grave, incluso usó palabras como al borde de la muerte, y que "Dios dispone" de ella en estos momentos, incluso mencionó que ya se habrían ido a despedir de ella.

Ante esta situación, la familia de la intérprete de Quítame a Ese Hombre, compartió un comunicado para Televisa Espectáculos, en la que dejaron muy en claro que se desea que se deje de hablar de la vida privada de la actriz, ya que no forma parte del medio, y que además, destacaron que se encuentra bien de salud: "Sobre el estado de salud de Pilar Montenegro, Televisa Espectáculos buscó a sus familiares, quienes dijeron está bien y que respetarán la privacidad de la exintegrante de Garibaldi, que desde hace años está retirada del medio", externó el medio.

La actriz de Gotitas de amor no se ha pronunciado al respecto de manera directa, pero la familia en el anuncio agregó que Pilar tomará la decisión de salir a hablar de su vida privada cuando ella así lo desee, y sino, todo lo relacionado a lo que sea de su vida fuera del mundo del espectáculo, se quedará como ella lo desee, por lo que piden respeto y no creer en nada que no venga directamente de la artista.

Familia de Pilar desmiente grave situación. Instagram @televisaespectaculos

Fuente: Tribuna del Yaqui