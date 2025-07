Martha Julia clara y concisa revela si Geraldine Bazán fue amante de Gabriel Soto en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de 20 años de su separación de Gabriel Soto, la reconocida actriz, Martha Julia, decidió poner fin a los rumores y de manera concisa aclaró la verdad detrás de los tantos rumores que corren con respecto a que su colega, la histrionista mexicana, Geraldine Bazán, mientras que estaba en una relación con el galán de Televisa, ella fue la tercera en discordia y sería su amante, como supuestamente fue Irina Baeva.

Tras la separación de los protagonistas de Vino El Amor, volvió a circular el rumor de que Soto no deja una relación sin ser infiel, remontándose a tiempos de su romance con la villana de La Madrastra, a lo que Bazán salió a defenderse, y negó rotundamente ser una manzana en discordia entre Gabriel y Martha: "Quisiera aclarar algo, por ahí han estado subiendo algunas notas diciendo que hace muchos años, cuando yo empezaba mi relación con el papá de mis hijas él estaba en otra relación, esto lo quiero aclarar con todas sus letras, declaro que es completamente falso".

Ante esto, cuando el matutino de TV Azteca se topó con Julia, decidieron cuestionarle una vez más del tema y que pensaba de estas declaraciones, pidiendo que fuera más clara, a lo que la actriz de Destilando Amor, destacó que ella siempre ha sido clara, pero que solo no habla mal de nadie y menos de Bazán por estos temas: "¿Cuándo no di una respuesta clara? Una cosa es evitar hablar de terceras personas y otra cosa es no dar una respuesta clara. De mí jamás podrían ver una entrevista no clara".

De la misma manera, cuando le insistieron sobre el tema y si le parecen correctas las declaraciones de la actriz de Corona de Lágrimas 2, Martha volvió a resaltar que no habla de terceras personas, y una vez más afirmó que no opinará tampoco de algo que no sabe: "Yo solamente te puedo aclarar que jamás he hablado ni mal de nadie, ni mucho menos si no se de un tema, mucho menos opino. A lo mejor están hablando de una etapa donde hubo algo, pero yo no tengo ni idea".

Martha Julia declaró que en su historia con el actor de Soltero Con Hijas, es una historia en la que nunca supo de que Geraldine se metió entre ambos por lo que no habla de eso, y no habla de la historia de Bazán por ello, destacando que no evade y no es clara, sino que realmente no tiene nada que decir al respecto: "Es que tú estás hablando de una historia de Geraldine, no (de) mi historia, no tengo idea de su historia porque jamás me atrevería a hablar de otra persona. Ni aunque supiera, jamás tendría por qué meterme, ni sé".

No, yo no tengo una comunicación con ella, realmente no somos compañeras ni amigas, o sea, no, tampoco enemigas, no tiene porqué marcarme ni decirme nada", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui