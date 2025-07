Muere conductor de TV Azteca tras pleito en 'Ventaneando' y estremece su último mensaje con vida

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra en shock debido a que salió a la luz el último mensaje que un querido conductor de TV Azteca envió antes de fallecer, hace más de 4 meses. Se trata del controversial Daniel Bisogno, quien el 20 de febrero de este 2025 llenó de luto al medio artístico tras perder la vida a los 51 años luego de una larga lucha contra problemas hepáticos.

Cuando murió el llamado 'Muñeco', una de las personas que se mostró afligida por la noticia fue su entrañable amiga y excompañera en televisión, Atala Sarmiento, de quien se mantuvo distanciado los últimos años debido a un pleito interno que hubo en el programa Ventaneando. Afortunadamente, Dani y la conductora pudieron limar las asperezas, pues así lo reveló ella misma en una reciente entrevista.

Atala abrió su corazón y compartió lo difícil que ha sido enfrentar el duelo, sobre todo porque se quedó con ganas de volverlo a ver: "Le diría muchas cosas. Pero lo primero que le diría sería: 'te invito a comer en Barcelona todas las delicias que nos quedamos con ganas de comer'", dijo entre risas y nostalgia. Además, la famosa expuso que, aunque no le reclamó por los conflictos pasados ni por los comentarios negativos que él hizo sobre ella, sí se quedó con ganas de enfrentarlo:

Sarmiento relató que, cuando supo que Daniel estaba enfermo, se comunicó con él y pudieron hacer las paces. Así fue el mensaje que le envió: "Quiero que estés bien y que no tengas conmigo ningún tipo de resentimiento... siempre te voy a querer. Quédate tranquilo porque conmigo las cosas están bien". Por su parte, el padre de Michaela Bisogno le respondió con un emotivo texto que ella decidió leer públicamente por primera vez:

Tu mensaje me ha hecho llorar sin parar ... tú eres la amiga que más he querido", dijo Dani, en una de sus últimas conversaciones con Atala.

La periodista también reveló que intercambiaron algunos audios y hasta se planteó la idea de hacer un podcast junto al discípulo de Pati Chapoy, pero el proyecto nunca se concretó, ya que poco después él tuvo su trasplante de hígado y vinieron muchas complicaciones. Finalmente, Atala expuso que le ha resultado complicado aceptar la partida de Bisogno.

Ha sido un duelo muy raro para mí. Me sigue costando trabajo aceptar la idea de que ya no está. No es que estemos lejos o nos separe un océano... es que él ya no está en este plano terrenal", expresó con visible tristeza.