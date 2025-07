"Pederasta": Así llamó Josefina Vázquez Mota a Luis de Llano por el abuso a Sasha Sokol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de todo el caso de abuso infantil que la cantante Sasha Sokol denunció haber sufrido cuando tenía 14 años a manos de su entonces productor del grupo Timbiriche, Luis de Llano, de 39 años en ese tiempo, esto después de que el productor admitió haber tenido una relación romántica de seis meses con la cantante en el programa de Yordi Rosado, a lo que a través de redes sociales, ella corrigió que habían sido cuatro años, así como la gran diferencia de edad que había.

El caso causó un gran número de comentarios de miles de personas, tanto del público como de personas dentro del ámbito político y demás, esto agravado por la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que por unanimidad se negó el amparo de Llano, el cual había apelado en contra de la condena por daño moral que fue dictada en su contra. Esta decisión no solo reafirmó el fallo del juez, sino que afirma una vez más que los delitos de abuso infantil no prescriben en el ámbito civil.

Es decir, sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde que ocurrió, pues esta clase de delitos puede llegar a afectar de manera grave a las víctimas de ello, ya que, como declaró Sokol anteriormente: "El abuso marcó su vida de manera profunda". Por otro lado, aunque Luis de Llano fue condenado en 2023, fue hasta el mes de junio de 2025 que se llegó a la conclusión de que la condena debía mantenerse; esto marcó un hito para muchos en lo referente a la protección de los derechos de las víctimas de violencia sexual infantil.

¿Qué es lo que dijo Josefina Vázquez Mota?

Entre las reacciones de funcionarios, famosos y demás personas al caso, destaco lo dicho por la política y senadora, Josefina Vázquez Mota, pues, según una columna publicada en el medio El Universal, calificó al productor como "pederasta"; puesto que es una conocida defensora de los derechos de la infancia, se mostró a favor del fallo de la SCJN en el caso de Sokol, puesto que, según mencionó la legisladora, este es un avance para romper el silencio de las víctimas.

Ya que, como se ha demostrado en años anteriores, un gran número de víctimas no denuncian los abusos por no saber que está mal, por sentimientos de culpa, miedo o vergüenza. Esta situación, además, demuestra cómo las personas que pasan por estas situaciones pueden llegar a tener justicia. Según la funcionaria, esta no sería solo una victoria personal, sino un paso para la visibilización de esta clase de situaciones, además de comprometerse a continuar trabajando en políticas que apoyen la visibilidad, reparación y justicia.

Fuente: Tribuna