Pepe Aguilar hace dura crítica a Christian Nodal a casi 1 año de su boda con Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El afamado cantante, Pepe Aguilar, continúa haciendo fuertes revelaciones sobre su vida personal, sobre todo por la polémica que despertó el repentino romance y sorpresiva boda de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal, durante el verano del año pasado. En una reciente entrevista, el intérprete mexicano confesó que le pareció todo muy precipitado y dejó una dura crítica para su ahora yerno.

Durante una charla dentro del programa de YouTube El búnker, el hijo de Flor Silvestre contó cómo reaccionó al saber del romance entre Christian y su hija menor: "Es que al principio hicieron las cosas muy rápido ellos, ¿no? Entonces era como: ‘andamos de novios ya’. ‘Ok, perfecto’. ‘¿Ya nos vamos a casar?’. ‘Ok, espérense tantito’", expresó el cantante de regional mexicano.

El intérprete de Por mujeres como tú reconoció que, a pesar de su mentalidad abierta, su experiencia le ha enseñado a tomar las cosas con más calma. "Y entonces, pues sí, aunque soy muy abierto en mi manera de pensar, pues tengo como experiencia en la vida, un poquito por mi edad y lo que me ha pasado, y sé que lo que es muy rápido, de repente se puede acabar muy rápido. Entonces, bueno, pues sí, no me latió. Pero pues también la vida te enseña a diario. A diario te da lecciones", agregó.

A casi un año de la boda de su hija menor, el integrante de la dinastía Aguilar ha aprendido a adaptarse y reconocer la buena relación entre su descendiente y el cantante sonorense. "Porque yo no sé qué les va a pasar a ellos en su vida, pero ahorita se llevan tan padre. Y hay una mendiga, buena ondés y química en su casa. Uno como papá siempre va a ser papá. Eso no se me quita. Pero también está bien raro. Tienes que pasarlo para entenderlo", se sinceró.

Pepe Aguilar está contento con la boda de su hija y Christian Nodal

O sea, cuando ya se casa alguien que tú pensabas que estabas completamente en control y tú le decías para dónde y a qué hora. Y de repente se vuelven un individuo. Entonces es un cambio que tú tienes que hacer acá. Y no todo el mundo le va tan bien. A mí me fue bien. No tuve broncas. Son la parte bien cariñosa. Beso y beso. Y la ching... Voy a echarles agua", agregó.

Posteriormente, Pepe confesó cómo se ha llevado con el joven originario de Caborca, Sonora, y le dejó una crítica por cómo lleva su economía: "Nos ponemos a cantar. Aparte es un cantante igual que yo. Escribe. Y tenemos una vida muy similar también económicamente. Aunque yo lleve muchos años más trabajando que él. Este güey le gusta gastar mucho. Y entonces andamos: 'oye, vámonos para tal lugar'. 'Ok, yo pago la mitad del avión. Tú la mitad'. 'Ok, perfecto'. O como el cuate este que fue de Hermosillo a hacernos carne asada ayer y antier. Dije: 'a ver, pues, mitad y mitad', 'ah, pues va, órale'. Está buenísimo”, relató.

Por otra parte, el intérprete de Prometiste abordó lo que implica ser una figura pública frente a las plataformas digitales, donde las críticas nunca faltan. "Ahorita me han usado como en determinado momento algunos haters. Pero sí sacan como cosas que ya no saben qué sacar. Y una de ellas fue, es que tú tienes todo por ser hijo de quien eres. Si no hubieras sido Aguilar, no hubieras hecho nada. A ver, mi papá se murió hace 18 años. Tengo 35 discos, tengo 56 años y treinta y tantos años de cantar".

Fuente: Tribuna