¡Se lanza contra el esposo de Maribel! Imelda Tuñón aclara: “Él no es su abuelo”

Ciudad de México.- Imelda Tuñón ha dejado claros los límites en la relación que tiene su hijo, José Julián, con Marco Chacón, actual esposo de su exsuegra Maribel Guardia. Por lo visto, la actriz no siente ni un poco de simpatía por el también abogado. Aunque la viuda de Julián Figueroa se negó a profundizar en el tema, se especula que la mala relación entre los tres implicados viene de tiempo atrás.

Sin embargo, como te informamos anteriormente en TRIBUNA, la veracruzana no pudo soportar más los constantes señalamientos sobre su forma de maternar, así que respondió sin filtros a la conductora de televisión. Aseguró que, a pesar de que su difunto esposo llegó a mencionar algunos errores de Maribel, ella en todo momento se dedicó a aplaudir el rol de madre que desempeñó la famosa.

Ahora, la protagonista de la obra de teatro La Sirenita volvió a dejar las cosas claras, pues afirmó tajantemente que no piensa permitir la convivencia entre su pequeño y Marco. Cabe recordar que, hace meses, él estuvo involucrado en un fuerte rumor donde se decía que, junto con Maribel Guardia, habría orquestado un complot para hacerla pasar —con pruebas falsas— como una madre inestable.

Maribel no ha emitido ninguna opinión

“Mi razón para que no convivan es porque, primero que nada, no tienen ningún lazo sanguíneo. Segundo, pues es mi hijo y el derecho supremo sobre todo esto lo tengo yo y lo tiene mi hijo. Y mi hijo decide a quién ver y a quién no. No tiene nada que ver con él, no es su abuelo”, explicó. Aunque reconoció que podría profundizar en los motivos, prefirió no hacerlo para evitar seguir alimentando polémicas: “Se me hace innecesario que las mencione porque ya sería echarle limón a la herida”.

En otro punto de la conversación, también se defendió de quienes han puesto en duda su talento como cantante, asegurando que su trayectoria comenzó desde muy joven. Así, la mujer de 28 años se muestra decidida a proteger tanto a su niño como su imagen pública, dejando con esto muy en claro que su prioridad es el bienestar emocional del menor y el respeto a su rol como figura materna.

