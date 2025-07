Tragedia en Televisa: Tras muerte de Talina Fernández filtran triste noticia de Coco Levy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por desgracia celebridades de Televisa siguen viviendo tragedia, pues según dijo una fuente a TV Notas, tras la muerte de Talina Fernández, reconocida actriz de melodramas de la empresa San Ángel y presentadora mexicana, no ha sido nada fácil la vida de su hijo mayor, Jorge 'Coco' Levy, del cual se dijo muy preocupada al dar una triste noticia sobre lo que actualmente está padeciendo por esta dolorosa perdida.

El 28 de junio del 2023, la familia Levy Fernández se vistieron de un desgarrador luto y sus cimientos se tambalearon de un profundo dolor: la muerte de la conocida 'Dama del Buen Decir', después de varios meses de haber luchado en completo secreto contra la leucemia de fase terminal. Por desgracia, casi un año de esta partida tan dolorosa, el 18 de junio del 2024, Coco enfrentó otra trágica muerte, la de su hermano Patricio 'Pato' Levy, por problemas cardíacos. Jorge de estos golpes aún no se recuperaría.

Ahora, en TV Notas, compartieron las declaraciones que les dio el exdirector de cine el 28 de junio, en el segundo aniversario de su madre, en las que demostró que no está bien, pues ni siquiera planeó una miss en su honor, declarando que no le ve el caso a hacer algo público: "Ya no hago esto. Ya no tiene mucho sentido ni beneficio para nadie. Ya me quedé yo solo. Realmente para qué lo haría. Ha sido complejo, ha sido cambiante, pero la cuestión de los homenajes no es muy conveniente, ni realmente ha habido nadie. La gente que la quiere siempre está cerca".

Ante estas escuetas declaraciones, una presunta amiga del hijo de la expresentadora de Sale el Sol, acaba de declarar a a revista de espectáculos antes mencionada, que Coco está tan deprimido que se ha alejado de la familia, de sus sobrinos, destacando que si la relación con María Levy ya era tensa por acusarlo de malos manejos como albacea, ahora es peor, pues solo se mantenían unidos por Talina: "Con Paula desconozco cómo esté la relación, pero con José Emilio, con quien sí se llevaba, ya no se han visto. De repente se escriben, pero Coco ya contesta menos. Se ha ido disminuyendo el contacto de manera considerable".

Coco Levy.

Sumamente preocupada, la fuente declaró que Levy Fernández está en una depresión muy intensa, que hay días en los que de plano no tiene ánimos para absolutamente nada, lo que preocupa a familiares y amigos cercanos y los pone a rezar para que no cometa una tontería, destacando que desde la muerte de Mariana Levy, le ha sido complicado todo: "Hay días en que Coco tiene mucho ánimo, pero en otros está desanimado y hasta ha dicho que a veces sería mejor ya estar con su mamá y su hermano. Los extraña como no tienes idea. Y es que, pobre, se quedó solo. De por sí, nunca ha podido recuperarse de la ausencia de Mariana".

Enfrentar en estos últimos años las muertes consecutivas de su mamá y su hermano Pato es terrible. Imagínate, los que somos sus amigos de verdad le pedimos mucho a Dios por él, para que salga adelante y no tenga pensamientos pesimistas. Es un hombre súper trabajador y talentoso. Merece tener oportunidades como las que tuvo en el pasado", agregó la fuente.

Finalmente, sobre el tema económico, declaró que sí está en una situación delicada, pues no ha podido vender las propiedades que le dejó su madre, en especial la de San Miguel de Allende que mide más de 40 hectáreas, y eso lo tiene completamente desesperado: "La casa de Bosques de las Lomas, donde vive, la tiene en remate, porque tampoco nadie se la compra. Esa residencia está valuada en 25 millones y la vende en 7 millones, porque le urge dinero para emprender negocios y salir adelante".

Desde la muerte de Pato Levy, Coco se habría encerrado en su depresión.

