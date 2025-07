"Ya fui mucho la tonta": Wendy Guevara estalla en Televisa y revela demanda por fraude

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Wendy Guevara, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la que no pudo contenerse más y estalló furiosa ante la situación que vive, mencionando que ha decidido demandar por fraude a la persona que se hizo pasar por ella y falsificó documentos a su nombre, destacando que llegará hasta las últimas consecuencias pues "ya fui mucho la tonta" y no piensa tolerarlo más.

Como se sabe, hace un par de días se destapó que habían cometido un fraude a nombre de Guevara, y se sospechó que podrá interponer una demanda. Ahora, en entrevista a las afueras de Televisa, la influencer ha confirmado que sí llevará un proceso legal y explicó la situación: "Las mismas personas de donde esta persona firmó me buscaron. Yo no sabía, entonces, ellos me buscaron y me dijeron: 'Mira, alteraron un documento y hasta le pusieron corrector'. Yo no sé en qué país vivan ellos, pero en México no puedes alterar un documento por nada del mundo".

Ante el porque decidió demandar al responsable, declaró que fue porque ya se cansó de que muchos la vean como una tonta, y ahora, va a irse con todo el peso de la ley, porque no va a permitir que sigan haciendo y deshaciendo a su nombre cosas que no son de esa manera: "Muchos años fui la tonta de muchas personas o de una persona y ya no lo voy a ser. Entonces no voy a dejar que hagan y deshagan nada más como quieran. Por eso hay leyes en este país".

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, declaró que ella desea que la persona que dice que ella le vendió un vehículo dé la cara y que muestre los documentos y las transferencias bancarias de que supuestamente sí se lo pagó o era mentira: "Y que según yo le vendí un vehículo, entonces, ahora vamos a ver. Que me enseñe donde según esta persona me compró el vehículo y ahí esta la carta donde él dice que me pagó tanto. Pues que nos enseñe las pruebas, que nos enseñe su banco donde me transfirió".

Finalmente, visiblemente molesta, la actriz de Un Amor Viejo en París, declaró que es una persona que económicamente es muy organizada y guarda todos los recibos y documentos importantes, por lo que dice que ella está lista para llevar esto hasta las últimas consecuencias y que tiene todo para pararse y ver si hay pruebas, porque sabe que no: "Yo estoy totalmente para pararme ahí y que me de las pruebas donde según él yo vendí ese coche".

Fuente: Tribuna del Yaqui