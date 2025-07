Alejandro Fernández destina ganancias de su gira a damnificados por tormenta en Texas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras las devastadoras lluvias que azotaron Texas el pasado fin de semana, dejando un saldo de más de 100 muertos y al menos 160 personas desaparecidas, el cantante mexicano Alejandro Fernández ha anunciado una importante acción solidaria; donará parte de los ingresos generados por sus conciertos del 6 y 7 de septiembre en Fort Worth y El Paso para apoyar a los damnificados, especialmente a las familias afectadas en el condado de Kerry, donde se confirmó el fallecimiento de dos ciudadanos mexicanos.

"Esta tragedia me parte el corazón": El mensaje de El Potrillo

A través de un comunicado difundido por medios como 'Billlboard', 'Houston Chroncicle' y 'Remezcla', Alejandro Fernández expresó su pesar y su compromiso con quienes hoy enfrentan una situación de emergencia: "Como artista, siempre he tratado de transmitir esperanza a través de mi música; como padre, esta tragedia en el campamento 'Mystic' me parte el corazón. Por eso, quiero dedicar mis conciertos en Ft. Worth y El Paso a todas las familias que están viviendo este dolor, y colaborar con lo que esté en mis manos y hacer una donación para apoyarlas".

Inundaciones en Texas

La gira "De Rey a Rey" continúa en EE.UU.

La ayuda será canalizada a través de 'Catholic Charities of San Antonio', una organización que lidera los esfuerzos humanitarios en la región y que ha estado brindando asistencia directa a las comunidades afectadas por las severas inundaciones. Las presentaciones en 'Fort Worth' y El Paso forman parte de la gira "De Rey a Rey", un emotivo homenaje a su padre, el legendario Vicente Fernández. El tour recorrerá España durante agosto y continuará por varias ciudades de Estados Unidos en septiembre, incluyendo Phoenix, Las Vegas, Sacramento y San Diego, además de las mencionadas fechas en Texas.

El tour recorrerá España y por varias ciudades de Estados Unidos

Momento tenso en Miami antes del anuncio:

Días antes de anunciar esta donación, Alejandro Fernández protagonizó un incidente en Miami, cuando intentó ingresar al 'Kaseya Center'. Según relató durante su concierto, al no encontrar un oficial en su puesto, movió un cono de tráfico para acceder al lugar, lo que provocó una fuerte reacción de un agente de seguridad: "Agarré uno de los conos, había una patrulla, pero no estaba el oficial. Movimos el cono para entrar y se nos vino encima. "!Casi nos meten a la cárcel, casi nos deportan"!.

Más adelante, en entrevista el cantante aclaró:

"Lo que quise decir es que el Gobierno y la gente están super acelerados... El policía llegó muy molesto y nos avisó que nos reportaría con sus superiores. Sí nos asustamos , pero todo se resolvió bien". Durante el mismo show, recomendó a sus fans mantener la calma y actuar con prudencia: "Gracias por todo su cariño, salgan con cuidado por favor que la gente anda bien brava, muy brava, cuidado, que a mí ya me tocó". "No hagan desma.. por favor, no hagan nada, lo que yo les dije a ellos, ya lo tenía que decir y se acabó, nada más debemos tener cuidado, mi gente, los amo ¡Qué viva México!"

También habló sobre la pérdida de su padre y la inteligencia artificial:

"Trabajando un poco, terapias y a veces con medicamentos un poco, pero sí, hemos salido adelante". Asimismo, condenó el uso de inteligencia artificial para difundir videos falsos que le atribuyen declaraciones ofensivas contra colegas como Pepe Aguilar: "Se tiene que regular, tiene que haber reglas y un control bien. Eso todavía está en pañales y sí se tiene que arreglar muchas cosas. Obviamente no soy yo. Todo lo que diga lo voy a decir por medio de mis redes".

Fuente: Tribuna/Agencia México