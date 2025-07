Andrea Noli sabía que Jorge Salinas era casado y aceptó ser su amante: "Estoy orgullosa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La exitosa actriz, Andrea Noli, abrió su corazón como nunca antes durante una reciente entrevista que concedió a Pati Chapoy, para plataformas digitales y por supuesto, el programa Ventaneando. Un tema de interés que siempre ha perseguido a la famosa estrella mexicana es su polémico romance con Jorge Salinas, con quien concibió a su única hija, Valentina Noli, pese a que este era un hombre casado.

Frente a las cámaras de TV Azteca, la actual concursante de MasterChef Celebrity Generaciones recordó cómo fue que conoció a Jorge, explicando que quien los presentó fue Alexis Ayala mientras trabajaban juntos en la obra Engáñame si quieres. "Era un hombre encantador, estaba en una época maravillosa. Yo estaba muy joven y era fácil enamorarme en aquel entonces", compartió Andrea.

Pati luego la cuestionó sobre cuál había sido la reacción de Salinas al enterarse que iban a ser padres juntos, mientras él seguía casado con Fátima Boggio: "En un shock. Yo logré entrar como en una burbuja, se me atacó mucho, pero por otro lado me fortalecí mucho también, y afiancé eso que estaba sintiendo, para mí, estar embarazada y luego tener a Valentina, me expandió el corazón, aprendí a amar de una manera que no conocía, y eso a la vez me dio autoestima", relató.

Jorge Salinas ya reconoció a la hija de Andrea Noli

Andrea reconoció que en aquel instante no pensó en las consecuencias de sus actos y admitió que ella sabía del matrimonio de Jorge, confesando que es algo que no volvería a hacer: "Sí, [él estaba casado]. Y la verdad no le resté importancia, fue estupidez de la edad, no lo voy a negar. Cuando supe que estaba embarazada tomé la decisión de seguir adelante, aunque fuera sola. Estoy orgullosa de lo que pasó, aunque no volvería a cometer el mismo error de lastimar a otra mujer o a una familia", reflexionó.

En cuanto al reencuentro entre padre e hija, Andrea explicó que ocurrió hace un par de años y afirmó que ella jamás impidió que ellos tuvieran una relación: "El rencor no cabía en mí ya. A Valentina no la hice crecer con ningún rencor. Y eso ayudó mucho a su corazón, a su paz y que en el momento en el que ellos pudieron reunirse ella no estuviera cargada de enojo, de rencor ni de frustraciones".

Asimismo, Andrea no paró de decir cosas buenas de Elizabeth Álvarez, actual esposa de Jorge, y contó que por fortuna, su joven ya conoce a algunos de sus hermanos. "Estoy muy agradecida también con él, con toda su familia porque Elizabeth ha sido de gran apoyo, sus hijos son unos amores. No con todos (habla) porque unos están en un lado, uno está en Miami, otros en Perú, los otros pequeños acá, pero sí tiene contacto con Gabriela, por ejemplo".

Finalmente, la protagonista de novelas confesó que aunque en el pasado Jorge no se hacía responsable económicamente de Valentina, ahora que la joven está estudiando en Madrid las cosas son diferentes: "A partir de este momento sí, él responde como debe de ser. Eso me tranquiliza porque nunca quise hacer un pleito legal, asumí mi papel de madre soltera, pero siempre supe que era imprescindible que un hijo conozca a su papá".

Está feliz y yo me siento muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido", agregó.

Fuente: Tribuna