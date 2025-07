Cáncer mata a querido actor a los 56 años y llena de luto a fans; filtran su causa de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de su inesperada partida la semana pasada, revelan la causa de muerte de un querido actor, quien participó en populares series de televisión y exitosas películas. Se trata de Julian McMahon, quien destacó como actor en diferentes filmes como Los Cuatro Fantásticos. Luego de que se anunciara su fallecimiento la semana pasada, ahora se ha revelado su real causa de muerte.

En horas recientes, la Oficina del Médico Forense del condado de Pinellas, en Florida, certificó que el también actor de la película Nip/Tuck murió el 2 de julio de 2025, a los 56 años. Sobre la causa de esta muerte, las autoridades explicaron que se debió a una metástasis pulmonar originada por un cáncer metastásico en cabeza y cuello. La defunción fue clasificada como natural, según el informe que autorizó su cremación.

McMahon falleció en Clearwater y sus restos fueron cremados poco después de la emisión del dictamen médico. Su esposa, Kelly McMahon, señaló que el actor perdió la vida "tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer", sin embargo, se desconoce desde de qué fecha estaba lidiando con esta enfermedad, pues su familia ha sido muy discreta con esta información. Cabe resaltar que el histrión ya había lidiado con un carcinoma basal en 2014.

Su esposa lo despidió a través de las redes sociales con un emotivo mensaje, pues lo estuvo acompañando en sus últimos días de vida: "Julian amaba la vida. Amaba a su familia, a sus amigos, a su trabajo y a sus fans. Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible". Mientras que su hija, Madison Elizabeth McMahon, quien nació fruto de su relación con la actriz Brooke Burns, publicó en redes una imagen con la frase "Rest in Peace" acompañada de un emoji de corazón roto.

¿Quién fue Julian McMahon?

El histrión nació el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia. Fue hijo del exprimer ministro australiano Sir William McMahon y de la figura pública Lady Sonia McMahon. Comenzó su carrera como modelo en Europa, mientras que su debut como actor fue en la serie australiana Home and Away. Su llegada a Hollywood ocurrió con Another World, pero alcanzó notoriedad gracias a su papel como 'Cole Turner' en Charmed y, posteriormente, como el cirujano plástico 'Christian Troy' en Nip/Tuck, personaje que le valió una nominación al Globo de Oro.

También interpretó al célebre villano 'Doctor Doom' en las cintas Los Cuatro Fantásticos (2005 y 2007), y protagonizó la serie FBI: Most Wanted entre 2020 y 2022. Su última aparición pública fue en marzo de 2025, durante la presentación de The Surfer en el festival SXSW. McMahon contrajo matrimonio en tres ocasiones: primero con Dannii Minogue, luego con Brooke Burns, con quien tuvo a Madison, y finalmente con Kelly Paniagua, su compañera hasta el final.

Fuente: Tribuna