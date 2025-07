Cecilia Fuentes, hermana de Luis de Llano confiesa abuso del actor Héctor Sáez cuando era niña

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La escritora Cecilia Fuentes, hermana de Luis de Llano e hija de Carlos Fuentes, confesó a través de sus redes sociales durante una transmisión en vivo que sufrió abuso cuando era una niña de 11 años y acusó directamente al actor Héctor Sáez de haber cometido el delito en su contra.

Sus palabras surgieron como una forma de defensa a Luis de Llano, a quien recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó su condena por abuso sexual en contra de Sasha Sokol cuando ella era menor de edad, la escritora aseguró que en su momento dijo de esta situación, pero no le creyeron el presunto abuso.

De acuerdo con información de Milenio, hizo un llamado a la justicia sobre su caso para que su presunto agresor sea detenido y juzgado conforme a las leyes nuevas, Cecilia Fuentes precisó que también otra mujer a quien nombró Lupita también vivió lo mismo que ella cuando tenía 10 años.



La hermana de Luis de Llano aseguró que la relacion fue bajo consentimiento de los padres de Sasha

Esta situación que ambas vivieron sucedió cuando ella tenía 11 años y la sobrina de Ernesto Alonso 10 años y siempre se estaba restregando contra ellas y queriendo hacerles cosas, para defenderse le pagaba unas mordidas y rasguños y se iba furiosa, comentó.

Agregó en la publicación que posteriormente eliminó que anteriormente no hizo nada debido a que nadie le creía, pero ahora que puede acusar conseguirá un abogado para levantar la demanda, pero en el caso de Lupita Alonso ya no puede porque no sabe cuando le habrá afectado emocionalmente.

Cecilia Fuentes catalogó su relación con el productor, que es su medio hermano, como distante, pero la relación que mantenía Luis de Llano con Sasha Sokol fue una relación muy bonita con autorización de los padres de ambos lados, no era nada malo, no era una niña, sino una adolescente, según declaró en 2022 para el canal de Youtube Magañismo.

Por lo tanto, consideró que Luis fue un tonto porque le quitó el valor a Sasha Sokol como mujer, la minimizó y humilló, por lo que debieron de llegar a un acuerdo en privado y no proceder con el conflicto porque no es un violador ni un abusador de menores, es un hombre muy bueno con quien él quiere, declaró.

Fuente: Tribuna