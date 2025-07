Julio César Chávez Jr: Filtran que autoridades de Texas impidieron se presentara a audiencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de las especulaciones de que Julio César Chávez Jr, habría tomado la decisión de huir y ser prófugo de la justicia, recientemente en Sale el Sol han filtrado que la realidad es que se encontraría en Texas, y que sí habría querido acatar con su citatorio en Los Ángeles y poder presentarse en su audiencia para saber su futuro legal, pero que autoridades texanas le impidieron que lo hiciera.

Desde el 2 de julio de este 2025, el boxeador de origen mexicano se encuentra en manos de las autoridades estadounidenses, pues fue detenido, primero por presunta posesión de armas ilegales, y después se confirmó que la realidad era que lo consideraban un riesgo a la nación por presuntos vínculos con el narcotráfico mexicano, principalmente que trabajaría para El Cartel de Sinaloa. En México lo señalan de torturar a las víctimas del grupo criminal usándolos como saco de boxeo.

Al no presentarse a su audiencia en Estados Unidos el pasado 7 de julio, fue catalogado como un prófugo de la justicia y desde entonces solo se ha hecho una misma pregunta, ¿dónde está el hijo de 'La Leyenda'?. La supuesta respuesta llegó este jueves 10 de julio, debido a que Gustavo Adolfo Infante acaba de asegurar en el matutino de Imagen TV que Chávez Jr., se encuentra en Texas, en la localidad de McCallen.

Primero que nada, transmitieron una entrevista del campeón Julio César Chávez, en la que declaró que si su hijo es deportado a México, él y toda su familia ya se encuentran listos de manera legal para comprobar que su hijo es inocente de aquellos que lo acusan de tener tratos criminales con Joaquín 'El Chapo' Guzmán, o cualquiera del mencionado cartel, afirmando que pese a que puedan tener conocidos que están metidos, ellos no lo están.

Finalmente, Joanna Vega-Biestro comentó que con estad declaraciones de Julio César, se confirma que Chávez Jr fue trasladado a un centro de detención de migrantes en Texas, según la presentadora en McCallen, y según los informes de Infante, el que no se presentara en la audiencia en Los Ángeles, es porque las autoridades de dicho centro no le permitieron salir e irse a dicha ciudad en California, por lo que no debería ser considerado prófugo.

Fuente: Tribuna del Yaqui