¿Lady Gaga y Tim Burton, en México? VIDEO exhibiría su colaboración artística en Xochimilco

Ciudad de México.- La reconocida cantante internacional, Lady Gaga, y el talentoso director cinematográfico, Tim Burton, se han convertido en el epicentro de la especulación en redes sociales, luego de que diversos usuarios aseguraran que ambas celebridades estuvieron en México, específicamente en los tradicionales canales de Xochimilco, con el presunto objetivo de capturar las imágenes del videoclip de la estrella pop.

El rumor ha cobrado fuerza tras una publicación realizada por la usuaria Mayhem en la red social X, antes conocido como Twitter. En el clip compartido, se observa a varios oficiales de seguridad en la mencionada zona, mientras una voz señala: "Continuamos jefe todavía aquí sin novedad hasta el momento". Lo curioso es que de fondo se escucha la canción Dead Dance, un tema atribuido a la cantautora que aún no ha sido lanzado oficialmente.

Se decía que Lady Gaga estaba grabando algo en México. Al principio no le di mucha importancia, pero se puede escuchar claramente la letra 'When you kill me inside, that's when I come alive' (Cuando me mataste por dentro, ahí es cuando revivo) en los primeros cuatro segundos, que fue la nueva letra revelada en el sitio web de Gaga", escribió Mayhem.