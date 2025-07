Laura Flores no perdona: Pese a disculpa de Martha Figueroa la actriz toma acciones legales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Laura Flores, al parecer está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias en su pleito con la periodista Martha Figueroa. Pese a que le pidió perdón, en una reciente entrevista con medios de comunicación, la actriz de Televisa ha dejado muy en claro que no la perdona, señalando que dado a todo lo dicho ya tomó acciones legales en su contra.

La ruptura de Lalo Salazar y Flores está dando mucho de que hablar, pues desde que lo anunció, para Imagen TV, la histrionista ha dado entrevista en las que no deja muy bien parado al excorresponsal de guerra, como la ocasión en que dijo que la abandonó porque tiene una enfermedad incurable que a veces la pone muy nerviosa y fuera de sí. Ante esto, Martha declaró que la ponía loca, al nivel de que persiguió a Salazar por su casa con un cuchillo en mano con intensiones de matarlo.

Ante esto, la actriz de melodramas como Gotitas de Amor, salió a decir que ella no mandaría respuesta a gente sin escrúpulos que solo inventaba cosas, a lo que Figueroa en el programa Hoy, declaró que ella solo pasó información que le dieron amigos de Lalo y no la acusó, solo dio contexto de un hecho, por lo que la actriz respondió que se iba a asesorar con abogados para buscar como proceder en esta situación que afirma no es justa y merece respeto.

Por su parte, después de decirse inocente, la presentadora de Con Permiso, ofreció sus más sinceras disculpas a través de su canal de YouTube, señalando que se disculpaba con aquellos que se sintieron ofendidos por sus declaraciones pasadas en contra de la villana de Un Refugio para el amor: "Una disculpa sentida con el corazón a Laura Flores y a todos los que se han sentido ofendidos".

En cuanto a Flores, dejó en claro que ella no va a permitir que se pasen por alto acusaciones de esa índole que son muy serias y delicadas, por lo que asegura que todo esto lo dejará en manos de sus abogados: "Hay un límite que se rebasó y yo no puedo hablar del tema porque ya está en manos de un abogado. Todo el mundo está jugando al teléfono descompuesto. Es una acusación muy seria y no está bien". Ante la insistencia, señaló que no quiere hablar de más porque ya es un tema legal: "No tengo nada que decir. Si yo meto la pata, tengo que corregirlo".

Fuente: Tribuna del Yaqui