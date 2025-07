Llanto en Televisa: Cecilia Galliano sufre triste muerte y estremece su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de la famosa conductora Cecilia Galliano no ha dejado de aparecer en todos los titulares de la prensa, debido a que se encuentra viviendo uno de los peores momentos de su vida, ya que falleció su madre, la señora Marta. Como se recordará, fue a mediados del mes de junio cuando la también actriz anunció la partida de la mujer que le dio la vida, situación de la que aún no logra recuperarse.

De forma reciente, la exesposa de Sebastián Rulli estrenó la puesta en escena Brujas en medio de sentimientos encontrados, ya que su madre anhelaba verla en este proyecto teatral. En una entrevista frente a las cámaras de Venga la Alegría, la argentina reconoció que uno de los últimos deseos que tuvo su mamá fue que aceptara este proyecto: "Esta era una obra que mi mamá me pidió hacer porque era muy famosa en Argentina y lo hacían grandes artistas como Moria Casan".

Cuando me la ofrecieron ella era así como de: ‘Quiero que hagas Brujas’. Y bueno, uno siempre espera que lo pueda ver", compartió la actriz con evidente nostalgia.

Además, Galliana recordó el momento especial que vivió durante el estreno de la puesta en escena al observar entre el público a sus seres queridos. "Entonces al ver a mi papá, a mi hija, a mis amigos sentados ahí, es como doble emoción, ¿no?". En su charla con Venga la Alegría, Galliano reveló que incluso siente la energía de su progenitora: "Cien por ciento, todo el tiempo".

La mamá de Cecilia Galliano falleció hace casi un mes

Asimismo, Cecillia se dejó ver luciendo el rosario que siempre portaba doña Marta, por lo que compartió con el reportero de VLA cómo está afrontando la ausencia materna. "Eso no va a pasar nunca", expresó al ser cuestionada sobre aceptar la pérdida. Al respecto, agregó en quién se apoya ante esta terrible pérdida: “En mi padre, en mis hijos, en mis amigos, en mi hija, el sábado viene mi hijo, que todavía no le he podido ver desde lo que pasó".

Yo creo que tenemos una familia muy unida, muy bonita. Mis hermanas que fueron a Perú a estar en la primera función. Creo que estoy rodeada de amor y creo que eso también es el legado que dejó mi mamá, ¿no?", añadió.

La conductora de La Casa de los Famosos México expuso que, a un mes del deceso de su madre, aún no ha buscado apoyo psicológico para soportar los pensamientos que le genera el concebir que ella ya no se encuentra en este plano existencial. "Todavía no, no he empezado, porque sucedió hoy y a los 3 días teníamos que salir para Perú". En ese sentido, Cecillia explicó que ella aceptó seguir adelante con el proyecto, para honrar la memoria de la mujer que le dio la vida:

Fue una decisión de, bueno, no lo íbamos a hacer y después mis hermanas y todos me dijeron: ‘Sabes cómo era tu mamá y hubiera querido que estés’. Entonces, llegamos ayer de Perú después de 17 días y hoy hicimos esta función y yo creo que mañana voy a estar aterrizando", señaló.

Finalmente, conmovida, Galliano aceptó que aún no sabe cómo sobrellevará esta pérdida tan significativa en su existencia. "No sé. La verdad. Pero bueno, hay que ver cómo se pasa este duelo", concluyó.

