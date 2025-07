Sabine Moussier sale del clóset: La actriz de Televisa confirma romance con mujer: "La amo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida villana de melodramas, Sabine Moussier, en una entrevista se ha sincerado sobre sus verdaderas preferencias y salió del clóset a sus 56 años de edad, diciéndose sumamente enamorada al haber confirmado romance con mujer. La estrella de Televisa se ha negado a dar nombres y detalles de su relación amorosa, pero afirmó para el programa Hoy que eso ya se acabó.

Moussier actualmente se encuentra formando parte del elenco de la obra Brujas, en la cual su personaje tiene un apasionado beso con una de las actrices, y por ello, cuando fue abordada por medios de comunicación, le cuestionaron sobre esta experiencia de besar mujeres, a lo que señaló que para ella eso fue trabajo y no le supo a nada más que un beso y ya: "Somos actrices, entregamos nuestro corazón cuando trabajamos, yo creo que eso es lo que hay que ver, si (al público) sintieron algo, les gustó, eso es que transmitimos algo, que lo estamos haciendo bien".

Pero, cuando uno de los reporteros de Venga la Alegría le cuestionó sobre si ha explorado en esta área, la actriz se sinceró y confesó que hace poco comenzó una relación sentimental con una mujer, de la que no dio detalles, y solo mencionó que aunque ella quería algo largo y romántico, la otra persona no y terminó la relación: "Traté de explorar hace muy poquito porque, para mí, el amor es lo que más importa, es lo que vale en la vida, y yo sigo amando muchísimo a esa persona. Pero no me dejó llegar a más, a hacer algo que pudo ser hermoso, pero así como, dice la obra, no está dentro de mí".

Con respecto a si se arrepentía de algo, la villana de La Madrastra dejó en claro que no, que ella considera que el dar las cosas con amor con un sentimiento puro y bonito vale siempre la pena intentarlos, viviros y sentirlos, aunque a veces al final no salgan como se espera: "Mientras que venga del corazón, mientras que sea un sentimiento bonito, sean sentimientos puros, sean buenos, vale la pena que sean vividos".

Finalmente, para cerrar ya con el tema, la exhabitante de La Casa de los Famosos México, negó que fuera con Gala Montes su oportunidad, y aseguró que esta vivencia no es algo que la defina, sino que ella siempre se ha definido por ser una mujer que entrega el corazón en lo que cree, en lo que ama y esto fue una de esas cosas, dejando en claro que aún ama a esa persona y por ello no dirá más: "Yo me defino como un ser humano maduro, con muchas vivencias, con muchas experiencias, que se ha levantado de todas y que sabe entregar el corazón, peor que hay veces que no pueden llegar a más".

Fuente: Tribuna del Yaqui