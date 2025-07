Alucinaba: Actor de Televisa murió de infarto y viuda estremece con escalofriante confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, acaba de romper el silencio sobre el momento más doloroso de su vida: la muerte de Julián Figueroa. En una entrevista para Venga la Alegría, la viuda del reconocido actor de Televisa, dio detalles inéditos de ese trágico día, estremeciendo con escalofriante confesión sobre la última vez que lo vio con vida. Asegura que alucinaba con serpientes y perdía la memoria.

Desgraciadamente, el 9 de abril del 2023, a través de a cuenta de Instagram de Maribel Guardia, se confirmó que Julián a sus 27 años de edad perdió la vida. Después de muchas especulaciones dada a su corta edad, la familia salió a confirmar que lo ocurrid fue a causa de un ataque fulminante al corazón mientras que dormía, por lo que no se podría haber hecho nada por él aunque estuviera en compañía.

Ahora, tras más de dos años de su dolorosa partida, Imelda decidió brindar una entrevista en exclusiva para el matutino de TV Azteca, en la cual habló de los últimos momentos con vida de su esposo por primera vez. La actriz de la obra de teatro de La Sirenita, dejó en shock, al revelar que estaba alucinando la última vez que lo vio: "Esto fue un viernes, el sábado él estaba mal, subió al cuarto y dijo que estaba viendo serpientes en todas partes, y yo estaba con José Julián, porque los fines de semana lo dormía en mi cuarto para ver películas, entonces dice que hay serpientes y asusta a José Julián".

Le dije 'sabes qué, bájate, no estés en el cuarto porque lo estás asustando mucho, velo, lo estás haciendo llorar, está muy preocupado porque tú eres su papá, que eres el fuerte, y lo estás asustando'", recordó Imelda del episodio.

Tras esto, menciona que el actor de Mi Camino Es Amarte, bajó al cuarto de su prima Maribel, y que le dijo lo mismo de las serpientes, y además le preguntó por ellos, no se acordaba que nos acaba de ver y de ahí solo se fue a su cuarto y ya no volvió a despertar: "Sí, yo entré, pero fue terrible, sobre todo el olor, no sé, la gente no se imagina el olor es o sea, no sé, es indescriptible, no es como de esos olores de es café y recuerdas el café, bueno, yo recuerdo ese olor cuando me lo mencionan, entonces, es muy feo".

De la misma manera, comentó que ella se lo dijo a su hijo, José Julián Figueroa, y que hubo un momento muy intenso cuando lloró, pero que ahora entiende que su papá está en el cielo, pero sigue hablando como si el también cantante estuviera con él, afirmando que eso le hace feliz: "Se lo dije rápido, lloró y me estuve con él, se relajó. Lo perdió cuando tenía 5 años, ahorita tiene 8, y habla como si estuviera aquí, me dice 'Nadie nos va a derrotar, ni a mi, ni a mi papá', y él es feliz así, está bien".

Finalmente, impactó al señalar que el hijo de Joan Sebastian antes de su deceso y esta perdida de cordura, ya tenía tiempo que se le veía triste, que había algo en él que no lo dejaba ser feliz del todo y pese a que estaba comenzando a triunfar, algo lo hacía caer de nuevo: "Pero había algo en su corazón, tenía una tristeza, que aunque estuviera en su mejor momento y que ya no tenía ese problema caía, se sentía mal, algo se lo recordaba que lo hacía caer en eso".

Fuente: Tribuna del Yaqui