Colaboración con Ángela Aguilar pasa desapercibida para Marc Anthony y enciende críticas

Ciudad de México.- Desde el pasado miércoles 11 de julio, en la plataforma de YouTube está disponible la nueva canción de Ángela Aguilar y Marc Anthony, la cual está siendo un tremendo éxito en cuanto a visitas, pues solo en ese sitio tiene, hasta el momento de la elaboración de esta nota, 749 mil 385 vistas, así como también 9,778 comentarios que, en su mayoría, sorprendentemente son positivos.

En cuanto al tema, se titula No Quiero Hablar y, según la letra, habla de un amor perdido, uno que, a pesar de los intentos, terminó en ruptura, y la persona considera que lo mejor es dejar todo atrás. Ahora, sobre el video, se desarrolla en un tipo Nickelodeons, es decir, un espacio dedicado a proyectar películas que en el presente se le conoce como salas de cine. Es así que, en ese lugar, ambos artistas aparecen en escena durante un periodo de tres minutos.

Sin embargo, a pesar de todo lo positivo, en la cuenta de Instagram de la esposa del músico y cantante mexicano Christian Nodal, le ha llovido un sinnúmero de opiniones negativas, pues la joven de 21 años ha estado promocionando incansablemente su nuevo proyecto; sin embargo, algunos curiosos notaron que no es recíproco, debido a que el cantautor y actor estadounidense ni siquiera ha compartido algo relacionado al asunto.

“Marc Anthony ni te peló, solo hizo un favor, jajaja, ni subió un post de ti. Ni al caso”, escribió @jess.9292. Y no es el único que se “burla” de la situación de Ángela, porque hay muchos otros más que aseguran que será el primer fracaso en la carrera del hijo de padres puertorriqueños. Es necesario mencionar que Marc sigue enfocado en su trabajo y, hasta este instante, todavía no emite ninguna opinión de No Quiero Hablar.

Finalmente, hay usuarios que llegaron más lejos, quienes decidieron etiquetar a la actual pareja del famoso, Nadia Ferreira, una modelo paraguaya de 26 años que contrajo nupcias con el hombre de 56 años el 28 de enero de 2023. Según los antifans de Aguilar, es muy posible que ella intente seducir al padre de los gemelos de Jennifer López, Emme y Max, porque ya tiene “experiencia” en el acto.

