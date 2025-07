Dulce: Filtran AUDIO de la actriz en el que exhibiría oscura verdad de Francisco Cantú

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A meses de la tan lamentable muerte de la querida actriz y cantante mexicana, Dulce, en un programa de espectáculos, especializado especialmente en los escándalos de los famosos, han filtrado supuesto audio de la difunta estrella de Televisa, en el que exhibiría oscura verdad de su expareja, el reconocido cantante también de origen mexicano, Francisco Cantú, y su hermana.

Hace un par de semanas, en Sale el Sol y otros medios de comunicación, sacaron a la luz un audio filtrado por allegados a Cantú, en el que afirma que tiene mucho material sobre la difunta intérprete de Déjame Volver, pero que las sacará de a poco, porque es una estrategia para seguir monetizando, pues todo lo de la cantante es un negocio para él: "Tengo un chin… de cosas que puedo sacar de Dulce, pero ¿qué crees?, lentamente, porque esa es la estrategia. Soy un hombre de negocios, la verdad… Esto no es una controversia de Dulce. Es un negocio".

Yo tuve en primicia a la hermana de Cantú y dijo: ‘Nosotros le íbamos a hacer la paleta de maquillaje a Dulce y nosotros íbamos a invertir. No estábamos buscando la fortuna de Dulce’, y que solo querían la imagen de Dulce. Finalmente, sale el peine

darle 3 mil dólares para los gastos de envío a México Querida Rosy. Oye, corazón, yo nunca hablé contigo de que yo tuviera que pagar ningún envío. Yo, cuando hice el negocio contigo, tú me dijiste: ‘Tú tienes que pagar esto esto que cuestan los productos y yo me encargo de ponértelos donde tú me digas’. O sea, así entendí yo.

Que quede claro que aquí estamos haciendo un negocio donde tú estás comprando unos productos, pero tú vas a pagar el envío de los productos. Esas cosas se deben decir claras, porque yo estoy segura de lo que escucharon mis oídos

