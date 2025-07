¿Está grave? Tras mala cirugía estética, actriz de Televisa da triste noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante mexicana, María Conchita Alonso, recientemente se presentó en vivo del programa Hoy, en donde después de meses de recuperación habló sobre su mala cirugía estética, que puso en riesgo su vida. La artista se dijo sumamente arrepentida, pidió a fans no cometer este error y dio triste noticia sobre las secuelas, ¿acaso está grave?

Desgraciadamente, las celebridades del mundo del espectáculo constantemente están bajo la lupa de las criticas, por lo que hacen, dicen e incluso el como se ven, por lo que muchos deciden someterse a procedimientos estéticos para verse mejor. En este caso, la intérprete de temas como Acaríciame, hace varios meses decidió someterse a una agrandamiento en sus glúteos que acabó muy mal, como pasó con Alejandra Guzmán, y puso su vida en riesgo.

Ahora, al presentarse en vivo en el matutino de la empresa San Ángel para promocionar a versión salsa de dicho tema al lado de la Sonora Santanera, rompió el silencio sobre su situación, aclarando que está un poco mejor, pero advirtió que le ha costado mucho y desea que nadie caiga en engaños como estos: "Yo he hablado de esto, porque yo no quiero que otras personas, y no solo las mujeres, que hagan la estupidez tan grande que yo hice, nosotros tenemos que aceptarnos como somos".

De la misma manera, recalcó que ella fue convencida por una doctora en Venezuela de someterse al bisturí, y ahora entiende que no era necesario, que solo se dejó envolver y por pensar en cosas que no debería, destacando que al final solo le queda lo aprendido y hablar para que nadie pase por eso: "Yo no estaba buscando hacerme nada, me convenció una doctora en Venezuela, yo tenía pompi, yo nací con pompi, y estaba muy lindo y hago ejercicio, pero estupideces de uno, que yo pienso".

Finalmente, María Conchita, declaró que tristemente le va a quedar una secuela de esa mala decisión, debido a que señaló que ahora cada que se levanta siente dolor y comienza a caminar como su fuera una mujer muy vieja, aunque después de pocos minutos el dolor pasa y puede seguir normal: "Siento que va a quedar algo, porque yo me siento en el piso y no tengo dolor, pero cuando me levanto, camino como una viejita, pero ahí mismito se me va".

Fuente: Tribuna del Yaqui