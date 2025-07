Imelda Tuñón afirma que el esposo de Maribel Guardia es violento y confirma que fue infiel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 11 de julio, la joven cantante Imelda Garza Tuñón realizó una nueva aparición en el programa Sale el Sol y desató una fuerte controversia con todas las confesiones que hizo en plena transmisión en vivo. Resulta que además de hablar de los últimos momentos con vida de Julián Figueroa, su esposo que falleció en 2023, también ventiló fuertes secretos de su exsuegra, Maribel Guardia.

Platicando con Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega Biestro, la también influencer mexicana en primer lugar expuso las razones por la que no quiere que su hijo José Julián, conviva con el esposo de Maribel, Marco Chacón. La originaria de Monterrey aseguró que el comportamiento del abogado y empresario no es el adecuado para acercarse al pequeño y explicó las razones que la llevaron a tomar esta postura.

Mira, porque ya es conocido y él mismo lo ha dicho, que tuvo contacto con dos influencers de YouTube, que se han dedicado a hablar de mí. Sacaron videos de contexto, empezaron a manipular conversaciones, me pusieron personas que ni conocía como si fueran mis novios. Es una persona muy vengativa y muy agresiva. ¿Cómo puedo dejar que mi hijo se acerque a alguien que hace ese tipo de cosas? Eso no es un buen ejemplo", declaró Tuñón visiblemente seria.

Además, la viuda de Julián Figueroa recalcó que, aunque hay muchos detalles que prefiere no hacer públicos, el modo de ser de Chacón la hace desconfiar excesivamente. "Me parece que su manera de actuar es de una persona muy impulsiva, y alguien así es capaz de hacer cualquier cosa", advirtió. También describió conductas que la preocupan: “Me refiero a agresivo en su manera de hablar, cuando de repente se empieza a enojar. Vi que habló y dijo a la gente: ‘no sean ignorantes, no se está peleando la guardia y custodia’, y sí se está peleando. Les dijo ignorantes a las personas. No sabe controlar su carácter ni su temperamento y eso a mí no me gusta", indicó.

Al respecto de que Maribel pueda volver ver al pequeño, Imelda aseguró que la actriz costarricense deberá acudir a las autoridades para conseguirlo: "Es en el punto en el que estamos y después de todo lo que pasó, ya sabemos quién manipuló esto, ahora a ella le toca hacerlo de esa manera. No hay otra forma porque yo no puedo controlar lo que va a pasar", afirmó.

Imelda Garza tacha de violento a Marco Chacón

Sobre su relación con la estrella de Televisa, Imelda admitió sentirse decepcionada y afirmó que su exsuegra podría haber sido manipulada. "Yo la tenía en una concepción muy diferente. Hay veces que las mujeres se dejan llevar por los hombres de una manera muy ciega. Creo que ella se apoya mucho en él y eso está bien, pero también tienes que tener tu propio criterio para ver qué cosas están bien y qué no", expresó.

Finalmente, Garza habló de la infidelidad de Marco Chacón hacia Guardia y Gustavo Adolfo Infante mencionó que a él le contaron que el abogado habría dejado la Universidad Anáhuac por una situación con una alumna. Sin entrar en muchos detalles, la cantante regia confirmó que en el pasado, Maribel y su esposo tuvieron una fuerte crisis de la que ella sí estuvo enterada:

Yo eso lo desconozco. En su momento dije lo que había pasado porque me dijeron que querían arreglar el matrimonio. Si es cierto, pues lo sabemos varias personas, pero no me puedo meter. Al final ellos siguen en un matrimonio, y si quieren seguir adelante hay que apoyar también", concluyó.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento