¿Le gustó o no? María Conchita Alonso habla de Belinda y su versión de ‘Acaríciame’

Ciudad de México.- María Conchita Alonso es una cantante que posee una de las voces latinoamericanas más icónicas de todos los tiempos, y con Acaríciame logró una fama internacional. No obstante, la artista de 70 años se manifestó hace unas semanas respecto a la versión que interpretó la española Belinda, quien recientemente participó en uno de los proyectos más exitosos de los últimos años: Mentiras, la serie.

En una escena, la exnovia de Christian Nodal interpreta ese conocido tema musical. Durante un encuentro con algunos medios de comunicación, la cubano-venezolana fue cuestionada al respecto y expresó unas declaraciones que para muchos resultaron controversiales: “Sí, la verdad solamente me mandaron un pedacito, no sé. Ella canta muy lindo, pero yo creo que mi sentimiento le falta”, afirmó la celebridad.

Ahora, la exreina de belleza volvió a abordar el tema y mostró su completa indignación. Aseguró que en ningún momento tuvo la intención de hablar negativamente sobre la intérprete de Luz sin gravedad (2026). Negó haber hecho comentarios malintencionados y señaló que los medios de comunicación distorsionaron por completo sus palabras durante aquella breve conversación.

Fragmento donde cantó el tema Belinda

”¿Por qué son tan mentirosos? ¿Por qué tergiversan tanto todo? No, yo jamás… o sea, yo no tengo la edad para decir esas cosas. Los niñitos inseguros son los que dicen esas cosas. Yo soy una mujer hecha y derecha, con una carrera enorme, y yo no le quito nada a nadie, y nadie me quita nada a mí”, dijo con firmeza. Además, dejó claro que su verdadera intención era resaltar que cada voz tiene su estilo y nadie puede cantar igual que otra persona.

En cuanto al trabajo de Belinda, Alonso consideró válido que otros artistas se animen a interpretar sus canciones, y recordó que no es la primera vez que alguien realiza una versión del emblemático tema. También reiteró que ya tenía planes de relanzar el sencillo antes de que la serie lo devolviera al centro de atención. Finalmente, María Conchita subrayó que no le interesa comparar interpretaciones ni le preocupa lo que otros hagan con la música que en su momento ella llevó al éxito.

Fuente: Tribuna/ Agencia México