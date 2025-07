Llanto en Televisa: Tras muerte de querida actriz, su hija enfrenta problemas con el alcohol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi 8 meses de la dolorosa muerte de una reconocida actriz de Televisa, se revela que su hija menor no la pasó nada bien tras su partida y tuvo una recaída en el alcohol, adicción a la que se ha enfrentado desde que es una adolescente. La famosa fallecida es la gran Silvia Pinal, y quien no la está pasando nada bien tras el fallecimiento es su hija menor, Alejandra Guzmán, quien admitió sus problemas en una reciente entrevista.

Como se recordará, doña Silvia perdió la vida el 28 de noviembre de 2024 tras haber estado hospitalizada por semanas y enfrentar serios problemas de salud. La partida de la reconocida actriz, conductora y productora marcó profundamente a sus hijos, en especial a Alejandra, quien en una entrevista con Info7M, admitió que ha sido complicado enfrentar la ausencia de su mamá y confesó que tuvo un momento de debilidad en el que recurrió al alcohol para intentar sobrellevar la tristeza.

No es fácil perder a una gran madre, porque fue mi madre y siempre tuvo aciertos para mí. Creo que lo más difícil fue en diciembre, cuando empecé a hacer el pavo y me acordé de sus Navidades… ya acabé más peda yo que el pavo, ¿no? Ya era inyectarle el vino y yo también ahí".

Afortunadamente, la intérprete de éxitos como Eternamente bella supo identificar que refugiarse en la bebida no era lo mejor: "Y después, recuperarme y decir: ‘Por ahí no va'", relató. A pesar de ese tropiezo, Guzmán aseguró que logró reconocer a tiempo que esa no era la respuesta a su dolor. Inspirada en la fortaleza de la matriarca de la dinastía Pinal, decidió canalizar sus emociones en la música y anunció que lanzará un tema dedicado a ella.

Alejandra Guzmán no ha podido superar la muerte de Silvia Pinal

Hice una canción bellísima que próximamente va a salir", adelantó sin contener el llanto.

Sobre el legado que Silvia dejó en su vida, Alejandra señaló que va mucho más allá de lo material y destacó que el testamento de la diva es lo de menos: "La herencia que me dejó fue esa, más que un cuadro, lo que sea. Amo y honro su transición porque estuve ahí. Me dio ese regalo, ¿no?", expresó visiblemente emocionada.

Además, la llamada 'Reina de Corazones' también reflexionó sobre su carácter y cómo eso la ayudó a forjar su propio camino, independiente del apellido Pinal. "Yo fui la más rebelde, la más ronca, la más enana, la más independiente. Por eso creo que no me ha costado tanto trabajo porque yo vivo en mi casa desde los 17 y logré mi carrera", aseguró conmovida.

Finalmente, 'La Guzmán' también confesó porqué ella decidió no seguir los pasos de doña Silvia en la actuación: "Dije: ‘Yo no voy a ser actriz’, Porque todas mis hermanas son actrices. Dije: ‘No, yo tengo que irme al rock and roll’. Me desvelo, hago lo que quiero, digo lo que quiero, yo hago mi personaje. O sea, como que yo en el teatro cuando estaba haciendo ‘Mame’ con ella, dije: ‘No quiero ser otra, quiero ser yo'".

Fuente: Tribuna