Nacho Casano hunde a 'Lady Racista': En 'VLA' habla de su 'romance': "Amerita terapia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor de melodramas argentino, Nacho Casano, se encuentra en el ojo del huracán luego de que en redes sociales se viralizara su supuesto romance con Ximena Pichel, señalada hoy en día como 'Lady Racista'. En una entrevista para Venga la Alegría explicó los pormenores de su relación con la mujer, y dejó en claro si en el pasado ya era de esta manera y si por ello no avanzaron.

Tras los rumores, el también modelo aclaró que tuvo contacto con la mujer en cuestión, pero negó que su vínculo haya pasado a un nivel serio: "Que la conozco, sí es cierto, que la conocí en su momento, que nos frecuentamos, sí es cierto. Novio, título oficial, no. Nos estábamos conociendo, la relación no prosperó". Sin embargo, aprovechó para desmarcarse de las actitudes que han convertido a Pichel en tendencia por su polémico comportamiento.

Más allá de eso, cualquier ser humano que trate así a otro ser humano, para mí no está en sintonía con lo que quiero ver en el mundo. No me importa su género, su país de nacimiento, su nivel socioeconómico. Tratar así a otro ser humano para mí no está bien", aseguró Nacho.

Al ser cuestionado sobre si cuando la trató notó alguna actitud agresiva o indicios del carácter que ahora se viralizó, el actor de A Qué No Me Dejas, fue claro al afirmar que durante el tiempo que se conocieron no era así, pues él cuida la clase de gente con la que se relaciona para no afectar su imagen: "Al nivel que vi, claro que no. Yo no tolero en mi compañía gente que tenga ese tipo de comentarios porque me afectan a mí".

En cuanto al comunicado en el que Ximena intentó responder a las críticas, Nacho expresó sus dudas sobre la autenticidad de sus palabras, afirmando que él no ve a una mujer arrepentida: "Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Pero los videos que yo vi no mostraban defensa; vi un ataque con injundia, un ataque con mucha ira. No vi a la mujer que frecuenté y conocí. Para nada. Vi una persona enajenada".

Finalmente, el histrión consideró que lo sucedido con Pichel requiere de ayuda profesional, pues considera que lo que vio fue algo más que solo estallar en contra de alguien y cree que debe de haber algo más en esta situación para que pueda mejorar sus comportamientos y actitudes: "Creo que más que una disculpa, lo que ameritaría es un proceso terapéutico a conciencia porque lo que vi no fue un pequeño exabrupto, y aparte no vi un solo video".

Fuente: Tribuna del Yaqui