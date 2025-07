¿Nicholas Hoult fue el actor mejor pagado de la nueva película 'Superman' de James Gunn?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La nueva película de Superman, además de ser el inicio de una nueva era para el renovado universo cinematográfico de DC, ha traído un cambio en el detrás, puesto que en las cintas anteriores los pagos que recibían los actores no pasaban de la base de menos de 1 millón de dólares, lo que causa sorpresa con los 2 millones de dólares que Nicholas Hoult ganó por interpretar al famoso villano Lex Luthor.

Contrario a su contraparte, David Corenswart, que obtuvo la base de 750 mil por darle vida al nuevo Superman. Teniendo en cuenta que Rachel Brosnahan también tiene la misma cantidad de base por ser Lois Lane, causa una disparidad, pero hay una razón detrás de ello; esto es debido a la extensa carrera de Hoult en el cine comercial, pues ha estado en producciones como X-Men, Mad Max: Fury Road y The Menu.

Aunque los actores principales tienen el mismo acuerdo de ganar bonificaciones si la producción supera las expectativas de ganancias en taquilla, teniendo en cuenta que tuvo un costo de 225 millones de dólares, esto sin incluir las campañas de publicidad, que podría elevar la suma a 325 millones de inversión; lo que significa que lo recaudado debería ser mayor al doble de esta cantidad, es decir, mínimo 700 millones de dólares.

Las estimaciones iniciales son alentadoras: se prevé que supere los 230 millones en su primer fin de semana global, lo que la convertiría en el estreno más exitoso en la historia del personaje. Las diferencias con películas previas son claras. Henry Cavill, quien encarnó al superhéroe en Man of Steel (2013), recibió un sueldo base de 300,000 dólares, aunque con bonificaciones alcanzó los 14 millones.

En 1978, Christopher Reeve cobró apenas 250,000 dólares, mientras que Marlon Brando, con solo 10 minutos en pantalla como Jor-El, ganó 14 millones. La trama se centra en un Clark Kent veinteañero, ya convertido en Superman, tratando de conciliar su origen kryptoniano con su trabajo como periodista en el Daily Planet. En un mundo que considera sus valores anticuados, él se esfuerza por seguir creyendo en la humanidad.

Inspirada en los cómics All-Star Superman y Kingdom Come, esta versión apuesta por un enfoque más luminoso y optimista, alejándose del tono oscuro de entregas pasadas. El nuevo Lex Luthor, interpretado por Hoult, simboliza una amenaza ideológica más que física, cuestionando el lugar de Superman en la sociedad.

Uno de los aspectos más comentados es la aparición de Krypto, el superperro, que añade un toque de humor y ternura. Además, Superman será la primera cinta del renovado universo DC, titulado Capítulo 1: Dioses y monstruos, que incluirá títulos como Supergirl. Woman of Tomorrow y The Brave and the Bold.

Fuente: Agencia México