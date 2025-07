¿Se reconcilian? Andrea Legarreta revela el regalo que le dará Erik Rubín por su cumpleaños

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En unas horas más, la conductora Andrea Legarreta celebrará su cumpleaños número 54, sin embargo, los festejos ya comenzaron pues la famosa tuvo una emotiva fiesta en el programa Hoy, salió a comer con sus amigas y hasta recibió Las Mañanitas por parte de los reporteros este viernes. Sin embargo, será dentro de poco cuando celebre a lo grande en compañía de sus 'amores': Sus hijas, Erik Rubín y demás familiares.

Platicando con la prensa a las afueras de Televisa, la también actriz resaltó que si bien su cumpleaños es mañana sábado 12 de julio, los festejos comenzaron hace varios días: "Me siento muy bendecida, muy agradecida, muy afortunada. Y yo creo que he tenido una vida bonita con altas y bajas como todos, pero al final, pues ha sido muy bonito todo lo que me ha pasado", expresó.

Acto seguido, Andrea confesó cuál es el regalo más grande que tiene: "Ay, sí. No, bueno, pues el mejor regalo, sin duda, el mejor regalo mis hijitas", compartió con emoción. Posteriormente, la presentadora contó cómo festejará esta fecha tan especial, momento en que desveló que lo hará junto al exTimbiriche, de quien se separó hace más de 2 años luego de décadas juntos.

Desde ayer tuvimos una comida de puras amigas, estuvo bien padre, y luego ahora en el programa me hicieron una fiesta como estilo circo, que estuvo bien padre. Hoy tengo una comida con mi familia, con mi papá, Erik, Mía, Nina y yo", explicó.

Andrea Legarreta sigue llevándose muy bien con Erik Rubín

Además, agregó: "En la nochecita una cenita porque Mía se va de viaje, entonces, pues también viene Tarik, que es su novio. Y mañana pues estaremos Nina y yo con mi papá, mi hermano, la familia. No sé si en la noche un barecillo por ahí con amigos". Posteriormente, Andy admitió que Erik ya le ha adelantado sobre el regalo que le dará por su cumpleaños número 54, pese a que ya no son esposos:

Todavía no lo he visto, pero me decía que me iba a regalar unos lentes, pero unos lindos, porque los míos son de plástico y cada vez que me los pide: 'ay, madre, te voy a regalar unos lentes buenos para que', es muy chistoso", bromeó.

Sin embargo, Andy aclaró que lo material es lo menos que le importa en este momento: "No, pero no sé qué me vaya a regalar. No me importa eso. Creo que al final, de verdad se los digo en serio, los regalos materiales no me importan". Por otra parte, y ante recientes denuncias de abuso en el medio artístico, Andrea aseguró que siempre contó con el apoyo cercano de sus progenitores.

Ellos siempre han estado cerca de mí. Ahora, incluso, aunque ella no esté, eshtá cerca de mí, así como yo estoy cerca de mis hijas. Entonces siempre, siempre, estuve muy cerca de mi mami, y mis papás estuvieron muy cerca. Cuando yo estudiaba aquí desde los 8 años, mi mamá estaba al pie del cañón, o sea, no se separaba, así fueran horas, siempre al pie del cañón", recordó.

Finalmente, y tras hablar de su regreso a los melodramas, Andrea reveló la reacción de Mía y Nina a su participación en Amanecer, en donde compartió escenas candentes con Fernando Colunga e Iván Arana. "No, pues así. Ay, gritaron. Lo estábamos viendo, aparte lo estábamos viendo ahí con Erik, porque lo vimos por ViX, entonces la verdad es que, bueno, me felicitaron, les gustó. Mía estaba nerviosísima, ‘mamá’, pero la verdad fue muy bonito, porque sobre todo, pues lo único que recibo de ellos es apoyo. Mi papá ‘Tenemos que hablar’, me dice", concluyó entre risas.

Fuente: Tribuna