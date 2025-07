¿Se van a divorciar? Justin Bieber confirmaría crisis con Hailey Bieber; le sería infiel

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido cantante de origen canadiense, Justin Bieber, acaba de sorprender a sus millones de seguidores en Instagram, pues en medio del lanzamiento de su nuevo álbum musical, ha confirmado crisis matrimonial con su esposa, la guapa supermodelo estadounidense, Hailey Bieber, a la que se dice que le sería infiel con hombre, ¿acaso sí van a divorciarse tras seis años?

Desde hace varios meses se ha estado corriendo el rumor que tras seis años de matrimonio y convertirse en padres por primera vez hace 10 meses, Justin y Hailey estarían en un proceso de separación, ya que el intérprete de Let Me Love You, habría recaído en las drogas. De la misma manera, Bill Kaulitz, vocalista de la famosa banda de rock, Tokio Hotel, afirma que él vio como el cantante se manoseaba con otro hombre en una fiesta.

Ahora, todos los rumores sobre que las cosas no estarían bien entre la pareja, fueron confirmadas por el propio ex de Selena Gomez, y de una manera poco esperada, a través de SWAG, su séptimo álbum musical. En este proyecto de 21 canciones, el intérprete abrió su corazón al hablar sobre los problemas en el matrimonio, y la resistencia para mantenerse unidos ante las dificultades. Fueron temas como Better Off, las que más encienden las alarmas de un posible divorcio.

Según el análisis de expertos, con el tema Walking Away, Bieber deja en claro que está comprometido a no irse pese a las peleas y problemas, mientras que en Daisies, frases como "Do you love me or not? (¿Me amas o no?)", o en Better Off con frases como "We’re better off if we just take a break (Estaremos mejor si nos tomamos un descanso)", parecen ser una declaración de separación definitiva.

Cabe mencionar que el álbum también tiene un par de canciones románticas, como Go Baby, en el que halaga el trabajo como mujer y empresaria de Hailey con su empresa, Rhode. Hasta el momento, ni la modelo estadounidenses o el cantante canadiense no han hablado al respecto a estos señalamientos ni al álbum, pero se espera que muy pronto alguno salga a dar declaraciones de todo el escándalo que los ha rodeado en medio de su felicidad en la crianza de Jack Blues Bieber.

