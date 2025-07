Tensión en Televisa: Susana Zabaleta estremece al hablar de su cáncer; hijos reaccionan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la presentación del nuevo proyecto musical de Matías Gruener, la reconocida actriz y cantante mexicana, Susana Zabaleta, protagonizó un momento tenso con Televisa. A su llegada, algunos reporteros intentaron cuestionarla sobre su supuesto estado de salud, luego de que Francisco Céspedes declarara que en 2022 la artista habría enfrentado una batalla contra el cáncer. Su hijo Matías Gruener reaccionó incómodo y mandó mensaje.

Sin embargo, la actriz de Fuego en la Sangre, se mostró firme en su decisión de no abordar el tema para no desviar la atención de la noche especial de su hijo. Visiblemente molesta por la insistencia de los medios, la soprano respondió tajante: "No, no. No sean perros, hemos trabajado dos años. Hoy es la noche de Matías. Yo no existo, no soy, y hoy es su trabajo de dos años". Con estas palabras, la actriz y cantante dejó claro que no estaba dispuesta a permitir que las conjeturas sobre su vida personal opacaran el esfuerzo y dedicación que el joven ha invertido en su labor profesional.

Gruener, por su parte, no dudó en defender a su madre de los dimes y diretes que han circulado sobre ella y, sin ocultar su incomodidad, comentó: "Creo que si no es una cosa que no sale de boca de mi mamá, de mi papá, de mi hermana o mía, de la familia Gruener Zabaleta, creo que son puros rumores. Yo estoy aquí para dar la cara y decir que mi mamá está perfecta de salud y ha estado perfecta todo el tiempo. Toquemos madera porque eso solo es echar la sal".

Susana Zabaleta. Internet

Por si fuera poco, el comediante y creador de contenido, Ricardo Pérez, también se pronunció brevemente sobre la situación de su novia, señalando que muchas de las versiones difundidas son meras invenciones: "Normalmente el 95% de las cosas que sí se tienden a hacer pues un guion de pura ficción, ¿no? Eso es precisamente lo que están haciendo. Igual lo que yo les dijera, van a especular, van a intentar sacar la nota. A eso se dedican. Ya me tengo que ir y espero estén muy bien y mucho gusto verlos".

A pesar del instante incómodo, Matías aprovechó la promoción de su proyecto, agradeciendo a los asistentes por el apoyo y destacando la importancia de su familia en cada paso de su carrera. Gruener reafirmó su compromiso artístico y confió en que las cámaras vuelvan a centrarse en su propuesta, lejos de los escándalos que involucran a sus seres queridos, como en este caso su madre, que buscó ocultarse de la prensa.

Fuente: Tribuna del Yaqui