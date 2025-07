Tras incurable enfermedad y dejar TV Azteca, actriz llega a Televisa con inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida y famosa exconductora del programa Hoy y comediante mexicana, Liliana Arriaga, que es mayormente conocida como 'La Chupitos' que ha llevado en Televisa por más de 40 años, excepto un breve paso por TV Azteca en el 2022, acaba de brindar una entrevista en el matutino antes mencionado, donde hizo una inesperada confesión de su futuro en la empresa y de su incurable enfermedad.

A mediados del 2024, la reconocida actriz de Bola de Locos, confesó que lamentablemente fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren, que no tiene cura y que es un trastorno del sistema inmunológico, en el que este ataca a sus propias células saludables y se caracteriza por la sequedad de ojos y boca, que suele ocurrir junto con otros trastornos, como la artritis reumatoide y el lupus, incluso se dice que el cáncer sería factor.

Ahora, a un par de años de haber decidido dejar la empresa del Ajusco, donde formó parte de programas como Venga la Alegría, o Don't, No Lo Hagas, y regresar a la empresa San Ángel con realitys como Las Estrellas Bailan en Hoy, Liliana se encuentra aparentemente en medio de negociaciones para ingresar a un nuevo proyecto en la que se le vería las 24 horas del día por casi cuatro meses de no ser eliminada.

Ante estas especulaciones, 'La Chupitos' dejó en claro que ella duda mucho que vaya a aceptar entrar a La Casa de los Famosos México, impactando al revelar que tiene una personalidad que considera que no va a ser del todo bien recibida por parte del público, "No sé si me gustaría estar ahí adentro, no sé si ahí adentro voy a ser tan chistosa, no sé si ahí adentro saco mi otra personalidad, porque ahí sacamos esa personalidad que nadie más conoce, no sé lo pensaría muy bien".

Con respecto a su estado de salud, dejó en claro que se siente mucho mejor y que sigue en tratamiento, pero que por lo pronto ya se encuentra mucho mejor con ese tema, agradeciendo a Dios poder estar en este mundo e ir sanando: "Pues ahí vamos, me siento bastante bien, pero sí sigue faltando la lágrima, no quiero llorar, pero sí falta y como están viendo en la saliva no se pronuncia, pero me siento en lo demás bien, amén, gracias a Dios".

