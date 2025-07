VIDEO: Éxito de ‘Mentiras, La Serie’ reúne a Belinda, Amanda Miguel y Luis Gerardo Méndez

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un evento celebrado en Los Ángeles está causando un verdadero revuelo en redes sociales, pues contó con la presencia de la talentosa Belinda, el reconocido actor mexicano Luis Gerardo Méndez y la icónica Amanda Miguel. De hecho, la española más mexicana recibió un reconocimiento por parte de Warner Music, ya que logró superar las 100 millones de reproducciones de la banda sonora de Mentiras, la serie.

El proyecto, que se estrenó el 13 de junio de 2025 en la plataforma de streaming Prime Video, cuenta con un elenco integrado por Emmanuel (Luis Gerardo Méndez), Daniela Levy de Mijares (Belinda), Lupita Romo (Mariana Treviño), Yuri Bosé (Regina Blandón) y Dulce D’Alessio (Diana Bovio). La historia gira en torno a cuatro mujeres que descubren que mantenían una relación con el mismo hombre.

En múltiples plataformas —con mayor énfasis en TikTok— las canciones se volvieron un éxito, al punto que una gran cantidad de jóvenes ha comenzado a identificar temas que nunca antes habían escuchado. Entre los artistas homenajeados en la serie destaca Acaríciame, tema interpretado por Belinda, pero originalmente popularizado por María Conchita Alonso (1982). Otra de las más sonadas es El gato y yo, cantada por Diana, aunque la versión original pertenece a Amanda Miguel.

Belinda y Luis Gerardo Méndez

Uno de los momentos más comentados de la velada fue cuando Belinda interpretó Él me mintió acompañada al piano por la mismísima Amanda Miguel. El dueto inesperado emocionó tanto a los asistentes como a los internautas, quienes no tardaron en compartir las imágenes que la propia Beli publicó en sus historias de Instagram. La química entre ambas artistas y la intensidad con la que Belinda cantó la icónica melodía despertaron elogios y nostalgia entre los fanáticos.

Por si fuera poco, en otro momento más íntimo, se observa a la intérprete de Bella traición sorprendiendo con una poderosa versión de My Heart Will Go On, el clásico de Celine Dion. La cantante demostró su versatilidad vocal al afrontar uno de los temas más exigentes de la música pop, arrancando aplausos y consolidando su estatus como una de las voces más queridas del pop latino.

Fuente: Tribuna/ Agencia México