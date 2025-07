Despierta del coma gracias a su madre: Jessica Esotérica reaparece y habla de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que a principios de mes, Jessica Esóterica, una influyente vidente y tarotista transexual originaria de Mazatlán, Sinaloa, sorprendiera a todos sus fans al anunciarse que estaba hospitalizada en Guadalajara, ahora compartió algunas palabras sobre el asunto, pues incluso un amigo llegó a manifestarse sobre el estado de salud de la reconocida influencer.

Es necesario recordar que todo comenzó con un accidente durante una marcha del orgullo LGBTTTIQ+ en Sayulita. Al parecer, un camión alegórico en el que iba Jessica frenó de forma repentina, y esta acción ocasionó que la mujer se golpeara el pecho contra un tubo. No obstante, una vez en el nosocomio, tuvo que someterse a una cirugía donde se le reconstruyó el seno, pero la operación se complicó y tuvieron que reactivar un marcapasos que tiene desde hace algunos años.

Por lo tanto, su amigo Rodrigo Fragoso salió ante los medios de comunicación y señaló que su salud corrió peligro al grado de tener que ponerla en coma inducido. No obstante, actualmente la joven ya fue dada de alta y compartió algunas palabras sobre su terrible experiencia con TVNotas, pues dejó en claro que, por un instante, llegó a pensar que esta vez terminaría por partir de este mundo.

Jessica Esóterica

“No se lo deseo a nadie. Yo te puedo decir que, de una u otra manera, a mí me abrazó la muerte. Yo estuve en coma una semana y media. Yo recuerdo muy bien que vi a mi mamá. Recuerdo haberla visto como ella y me dice: ‘Todo va a estar bien, hazte para allá’. Se acostó en la cama conmigo. Me abraza, me acurruco entre ella y me empieza a sobar la cabeza, me empieza a hablar en el oído y me dice que la perdone”, recalcó Esóterica.

Por su parte, su progenitora le pidió disculpas mientras estaba muy grave y le mencionó que estaba muy orgullosa de ella. Después le besó la frente; sin embargo, en ese preciso instante despertó. En otro tema, también abordó las críticas de las que ha sido objeto, pues muchos consideran que nunca tuvo nada y solo quería llamar la atención. Ante esto, la creadora de contenido especificó que la gente solo habla porque sí.

Fuente: Tribuna