Es lesbiana: Tras salir del clóset, conductora de Televisa exhibe íntimo secreto de actriz

Ciudad de México.- Una famosa conductora de Televisa, quien es abiertamente lesbiana desde hace más de una década, dejó sin palabras a sus seguidores debido a que en días pasados filtró un íntimo secreto sobre una reconocida primera actriz, quien es una de las figuras más emblemáticas de toda la historia mexicana. Tras todo el revuelo que generó con sus declaraciones, en días pasados, ahora salió a aclarar todo y nuevamente sorprendió a sus fans.

Se trata de la querida Montserrat Oliver, quien durante un reciente episodio de su programa Montse&Joe ventiló de forma pública que la gran María Félix la había pretendido antes de su muerte, ocurrida en 2002, y pese a que había décadas de diferencia en su edad. Luego de que le preguntaran sobre sus vínculos con 'La Doña', la modelo respondió: "Como que siempre me han gustado más jóvenes que yo... pero por currículum, ahora que estoy más grande digo 'qué pend...'".

Las palabras de Oliver de inmediato hicieron eco y se volvieron virales, por eso la prensa la buscó en un reciente evento en la CDMX, donde nuevamente se pronunció al respecto. Tratando de apagar el fuego que encendieron sus declaraciones sobre María Félix, la compañera de Montserrat Oliver dijo: "Nombre, qué fuerte, hicieron el chisme muy grande, yo a la doña le tengo toda mi admiración y todo mi respeto".

Además, recordó cómo fue su encuentro con María: "En aquella época fue la única mujer pantalonuda, que hacía lo que quería y eso yo lo admiro muchísimo, un día tuve la dicha de conocerla en El Candelero, iba con Salma". Aunque confirmó que sí hubo un coqueteo, aseguró que se trató de algo insignificante: "Me agarró la mano, quiso conocerme, me dio un beso en la mano, pero no fue todo lo que andan diciendo... fue muy coqueta, pero yo digo que así era con todos".

Montserrat Oliver habla de Yolanda Andrade

Por otro lado, Montse habló sobre la salud de su amiga Yolanda Andrade, "Está en la playa, se ha recuperado mucho, trae muchos ánimos". La ahora esposa de Yaya Kosikova explicó que afortunadamente la originaria de Culiacán ya está mejor de salud, luego de 2 años luchando contra las complicaciones de un aneurisma cerebral: "Sí, más de ánimo, la pobre ya pasó por una época con esta larga enfermedad y yo la veía que ya andaba queriendo tirar la toalla y ahora la veo echándole ganas y más feliz y me da mucho gusto".

Incluso, la conductora del desaparecido reality Reto 4 Elementos declaró que Yolanda ni siquiera permitía que la visitara, pues no se sentía con ánimos de recibirla debido a su estado físico: "No tenía humor para nada, ni para verme, ni para ver a nadie, imagínense... pero ya quiero que regrese", expuso la retirada actriz mexicana.

Fuente: Tribuna