Fernando Colunga se va contra Juan Osorio tras enterarse del sueldo de Emilio Osorio

Ciudad de México.- Recientemente comenzó una nueva telenovela llamada Amanecer, dirigida por el productor Juan Osorio, mientras que su protagonista es Fernando Colunga, acompañado en escena por la actriz cubana Livia Brito. Sin embargo, este proyecto, desde que inició, ha generado críticas y ahora ha surgido un nuevo rumor, pero sorprendentemente se trata del reconocido modelo.

Todo comenzó con unas declaraciones de Javier Ceriani a través de su programa en YouTube. En primera instancia, mencionó que al show no le ha ido nada bien en cuanto a índices de audiencia. Esto último, según el conductor, no le pareció nada bien a Fernando, quien está muy molesto, y no solo por los escasos espectadores, pues hay una razón mucho más grande que lo tiene enojado.

“Fernando se acaba de enterar de los sueldos de sus compañeros. Él siempre fue el mejor pagado de la televisión mexicana. Vuelve al ruedo luego de mucho tiempo sin trabajar, pero ya no tiene el rating. Eso no es todo, el actor ya sabe cuánto cobra su protagonista, y pegó el grito en el cielo cuando se enteró de que la wanna be desconocida Livia Brito estaría cobrando más dinero que él. Se enteró y pegó el grito en el cielo. Esta chica no está a la altura de Fernando Colunga y la ponen a su lado para arruinarle la carrera”, aseguró Ceriani.

No obstante, lo que terminó por rebasar la paciencia de Colunga es que, supuestamente, Emilio Osorio está obteniendo una ganancia superior a la suya. En redes sociales se desató un gran caos, ya que algunos usuarios están indignados y a la espera de que salga información oficial. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados ha emitido opinión alguna sobre el tema.

“Pero eso no es todo. Hay más. Siguió investigando cuánto cobra todo el elenco y descubrió algo que casi lo infarta. Agarra sus maletas y se va a Miami a su casa de soltero. Y es que empieza a preguntar cuánto cobra el hijo de Juan Osorio, Emilio Osorio, y ¿qué creen? Que estaría cobrando más dinero siendo un pésimo actor, pésimo cantante, un parásito de Niurka. Fernando se enteró y está a los gritos por los pasillos de Telemundo”, especificó Javier.

Fuente: Tribuna