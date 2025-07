Galán de Televisa reaparece en hospital; actor de 'Teresa' revela "doloroso" padecimiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

A lo largo de los años, además del innegable talento demostrado por Rulli en melodramas como Lo Qué La Vida Me Robó, Teresa y muchos otros melodramas, su galanura y perfecto cuerpo, lo ha hecho acreedor de un gran fandom, y en sus redes sociales cuenta con millones de seguidores. Usualmente, el galán de melodramas comparte momentos donde se le ve practicando deportes extremos o fragmentos de sus melodramas, pero ahora, esto dio un giro preocupante.

Fue hace poco que el novio de Angelique Boyer, mediante sus historias en su cuenta de Instagram, compartió un video y una foto desde la cama de un hospital, en el que se le puede ver con buen ánimo, pero, aunque tenga una sonrisa, el verlo con parte de su brazo cubierto, despertó las preocupaciones de sus millones de seguidores, por lo que decidió salir a aclarar esta situación y retirar sospechas de una grave enfermedad.

El protagonista de El dragón, declaró que tristemente padece de una condición de nombre epicondilitis, que es mayormente conocida como 'codo de tenista', que afecta las articulaciones e inflama los músculos de dicha zona. El propio actor de melodramas ha confirmado que es algo "bastante molesto y doloroso". Según Rulli, el padecimiento lo tiene en su codo izquierdo, y aunque le parece raro ya que él juego tenis y pádel con la derecha, cree que también podría ser por exceso de ejercicio, por su exigencia en los personajes que representa.

Finalmente, el reconocido actor de El Extraño Retorno de Diana Salazar, pidió a sus seguidores que no se preocupen, que aunque es algo doloroso no tiene nada grave y está mejor, pero que sí debe de tener más sesiones de terapias para poder estar al 100 antes de irse de viaje como cada verano: "Desde la terapia de mi codo. No se asusten, no es nada grave. Tengo ya varias sesiones que había tomado antes de irme de viaje, pero me hace falta más".

