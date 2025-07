Hermana de Luis de Llano responde contundente a criticas por denunciar a actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida Cecilia Fuentes, hija del escritor Carlos Fuentes y hermana del productor Luis de Llano, hace un par de horas que ha decidido dar una respuesta con contundencia a la intensa ola de críticas que ha recibido en redes sociales luego de confesar que un reconocido actor de telenovelas mexicanas la acosó cuando era niña. Hasta el momento no ha dado nombres.

La escritora compartió los detalles de este presunto abuso que vivió a los 11 años, pero sus declaraciones tomaron fuerza semanas después de que la Suprema Corte de Justicia rechazara el amparo tramitado por Luis de Llano en el caso legal contra Sasha Sokol, generando una ola de reacciones en el ámbito mediático, especialmente los señalamientos sobre usar este caso para darse a conocer, supuestamente.

El caso es que yo hablé de este señor que nos metía mano de chiquitas porque dije: ‘Bueno, si se va a poner de moda echarle la culpa a toda la gente que nos ha hecho daño, pues yo también tengo a la gente que me ha hecho cosas’. Como este señor que nos hacía esto y esto, y luego otros que trabajaban con Luis, que también eran bien mano larga. Entonces, si vamos a sacar nombres, pues vamos a sacar nombres, porque así es como la gente se enriquece por lo visto hoy en día", expuso Cecilia en sus redes sociales.

Fuentes aclaró que sus palabras no deben interpretarse como una acusación formal ni como un intento de buscar confrontaciones públicas. “No denuncié a nadie ni estoy metiéndome en broncas con nadie, ni me interesa. Sí, si yo fuera más conocida ya sería un dramón, ¿verdad? Pero no, ahora resulta que soy la que está inventando agresiones para tener publicidad”, expresó visiblemente molesta por las imputaciones de querer llamar la atención.

Cecilia también aseguró que este no es un tema reciente en su vida ni una estrategia mediática. Recordó que el presunto ataque ya había sido abordado años atrás: "A mí no me interesa tener publicidad y además es algo que salió cuando yo saqué mi libro hace cinco o seis años. Desde ahí ya había yo mencionado esta situación con este hombre y lo que nos hacía de chiquitas. No es nada nuevo".

Las declaraciones de Fuentes han generado opiniones divididas en redes sociales: mientras algunos la apoyan por atreverse a hablar de un tema tan delicado, otros cuestionan el momento en que decidió hacerlo público, sugiriendo que podría estar relacionado con la polémica de su hermano.

Por ahora, Cecilia se mantiene firme en su postura, enfatizando que su objetivo es visibilizar este tipo de situaciones que, según ella, fueron normalizadas durante décadas en el ambiente artístico. Aunque no se señaló a alguien en contrato, la polémica promete seguir generando debates sobre la violencia de género en la industria del entretenimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui