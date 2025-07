Le diagnosticaron cáncer: Conductora de 'Hoy' filtra triste noticia de actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora del programa Hoy y periodista de espectáculos, Martha Figueroa, recientemente se ha pronunciado ante los rumores de que la polémica cantante soprano, Susana Zabaleta, luchó en silencio contra un diagnóstico de cáncer. La periodista en su canal de YouTube, asegura que no es mentira y filtró la triste noticia sobre la también querida actriz de Televisa.

En medio de sus polémicas por comentarios en contra de Belinda y las declaraciones de Bárbara de Regil, sobre su complicado carácter, el reconocido cantante mexicano, Francisco Céspedes, aseguró que Zabaleta hace un par de años que luchó sin que nadie del mundo artístico supiera, en contra del cáncer, asegurando que fue una lucha complicado y enfrentó problemas fuertes, pero que al final logró salir adelante.

Por su parte, la actriz negó rotundamente estas declaraciones, que fueron hechas para Ventaneando, incluso su hijo, Matías Gruener pidió respeto y que no crean nada que no salga de la boca de su madre. Sin embargo, pese a sus negativas, ahora, un presunto amigo cercano de Ricardo Pérez, dijo que era verdad y que padeció linfoma de Hodgkin: "Susana le comentó que padeció cáncer de ganglios linfáticos a finales de 2022 y principios de 2023. Esto lo conmovió", dijo la fuente.

Martha por su parte, declaró que el amigo del creador de La Cotorrisa, y Francisco no están mintiendo, señalando que un amigo de su exesposo, Daniel Gruener, le confesó sobre este padecimiento y que hasta sabe detalles de esta batalla tan complicado que atravesó: "Fíjate que yo supe por alguien cercano al padre de sus hijos, Daniel Gruener, en su momento supe cuando tuvo cáncer y supe mucho del proceso que iba viviendo día a día, entonces que yo sepa sí".

De la misma manera, la presentadora de Con Permiso, asegura que es muy posible que la actriz de Fuego En La Sangre, no quiere decir sobre esta situación para no mostrarse como alguien débil o enferma, ya que siempre ha sido muy fuerte y aguerrida con situaciones personales: "Quizá no quiere que se sepa porque ella siempre se ha manejado como una mujer fuerte, a lo mejor no quiere que se sepa, pero yo te puedo decir que sí sé que tuvo. Me contaron detalles del proceso, entonces yo digo no estaban mintiendo y Pancho no estaba mintiendo".

Fuente: Tribuna del Yaqui