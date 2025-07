Martín Barba denuncia a actor de Televisa de comportamiento inapropiado en casting de novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas, Martín Barba, recientemente brindó una entrevista en la cual, se sinceró sobre las dificultades de ser un actor abiertamente gay, por lo cual denunció a actor de Televisa, de haber tenido un muy inapropiado comportamiento, mientras que ambos se encontraban haciendo un casting para novela en la empresa San Ángel, como pareja de la Comunidad LGBTQ+.

Barba, hace unas horas ha dado mucho de que hablar por sus declaraciones en Pride Talks, debido a que él, al hacer muchos papeles de hombre homosexual, pues una vez hace un llamado a dejar los tabúes de lado y la ignorancia que sigue abundando sobre esta situación, destacando que ha tenido varias experiencias un poco desagradables con actores heterosexuales, que interpretan a sus parejas.

En una ocasión, destacó que en una ocasión al hacer un casting, el actor con el que tenía que hacer la escena y posteriormente las sesiones de fotos, este se portó sumamente grosero e hizo comentarios que lo hicieron sentir incómodo y algo molesto, por las insinuaciones: "Un día llegué a un casting en Televisa, con un actor muy conocido, que la gente ya no quiere para nada, se dieron cuenta como era, pero al final, siempre hacen unas tomas abrazados, y me dice 'Ay, te emocionaste'. Y yo de 'Mejores cosas me he agarrado'".

Finalmente, declaró que al final, lo que más le molestó de este personaje, del cual decidió no decir nombre, pese a que le insistieron en hacerlo, fue el hecho de que se refirió a las escenas como pareja, como hacerse el "joto", afirmando que eso para él fue completamente incorrecto: "Y luego, cuando él iba a hacer su escena, agarra y dice 'Bueno, vamos a jotear'. Y yo de 'Wey, no puedes abordar un personaje así".

Cabe mencionar que aunque Martín no dio nombres de la novela ni del actor, sí dijo algunas cosillas que dieron pistas, como que el actor ahora es repudiado. Con este simple detalle y conociendo la trayectoria de Barba, internautas aseguraron que habla de Eleazar Gómez o de Sian Chiong, porque esto fue cuando realizó su casting para formar parte del melodrama La Mexicana y El Güero hace dos años.

