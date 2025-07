Bella Thorne expone a Charlie Puth: "Mintió sobre mí por no querer acostarme con él"

Comparta este artículo

Miami, Florida.- Bella Thorne es una destacada exestrella Disney quien, a lo largo de todos sus años en el mundo de Hollywood, ha estado envuelta en algunas denuncias. Como se sabrá, primero comentó que había sido víctima de abuso sexual cuando era muy pequeña. Los rumores señalaban que fue alguien muy cercano a su persona; sin embargo, la joven de 27 años nunca ha revelado la identidad de su agresor.

Recientemente, como te informamos en TRIBUNA, contó que en el set de la película 'Girl' (2020), cuando compartía créditos con Philip Andre Michael Rourke Jr., mejor conocido como Mickey Rourke, en una escena del filme él debía simular que, con una lijadora de metal, golpeaba en la rótula al personaje de Thorne, pero en su lugar dirigió el objeto hacia sus genitales en múltiples ocasiones.

No obstante, este pasado viernes 11 de julio volvió a crear revuelo después de que comentara una publicación de Instagram donde una cuenta de entretenimiento mencionaba que la exintegrante de Little Mix, Jade Thirlwall, "no colaboraría" con Charlie Puth, cantante y compositor estadounidense. Hasta ahí todo parecía normal, aunque nadie jamás se imaginó que en los comentarios aparecería Bella.

Charlie Puth

"Sí, quiero decir… le mintió al mundo entero sobre mí y desató una ola de odio. Todo porque no quise… tener sexo con él", resaltó la excompañera de Zendaya. De acuerdo con medios estadounidenses, ambas celebridades fueron vinculadas de manera romántica en diciembre de 2016, cuando se les vio muy juntos en el Jingle Ball en Miami, Florida. Precisamente, los fans recuerdan que el productor le dio una serenata a la actriz.

Finalmente, esa breve historia de amor terminó de forma abrupta cuando Puth acusó a la modelo, a través de su cuenta de X (antes Twitter), de haberle sido infiel. Cabe destacar que, más tarde, la mujer apareció en la plataforma para desmentir todas las aseveraciones. La última ocasión que Thorne habló del tema fue en el programa The Jenny McCarthy, donde dejó en claro que solo salió con el susodicho dos veces; en aquel entonces, no abordó nada sobre una propuesta indecorosa. Es vital añadir que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, Charlie Puth no se ha pronunciado sobre el tema.

