Esposa de Julio César Chávez Jr. se lanza contra Mhoni Vidente por sus declaraciones

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, famosa tarotista y vidente, se pronunció hace algunas horas sobre el tema de Julio César Chávez Jr., quien como ya te hemos informado en TRIBUNA, fue detenido el jueves pasado en Studio City, un barrio del norte de Los Ángeles, California, y se le acusa por supuestamente tener nexos con el Cártel de Sinaloa, así como también por no contar con los documentos necesarios para estar en Estados Unidos.

Ahora bien, la experta se vio envuelta en un tremendo escándalo, pues la mujer aseguró que el matrimonio del boxeador con Frida Muñoz Román es cosa del pasado porque Chávez actualmente tiene una relación con otra persona en el país vecino. Pero eso no es todo, porque Mhoni afirmó que el hombre de 39 años desea, con esta acción, conseguir su green card y por fin regularizar su situación legal en territorio estadounidense.

La originaria de Cuba siguió con sus declaraciones y especificó que el hijo del excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, se convertirá en una pieza clave para las investigaciones que están realizando los funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), esto con relación al combate de los cárteles mexicanos y las numerosas detenciones de narcotraficantes.

Frida Muñoz se molesta con Mhoni Vidente

“Se divorcia porque ella ya no quiere saber nada de él y ella parece que ya anda con alguien más allá en Los Ángeles; le arreglan papeles y Julio César Chávez también va a ser uno de los declarantes importantes en Estados Unidos, ahora con esa nueva moda que trae Donald Tron”, afirmó la destacada astróloga. Sin embargo, la mujer a la que mencionaba no se quedó de brazos cruzados y la enfrentó a través de sus historias de Instagram.

Para empezar, la fémina corrigió la pronunciación del presidente: “Es Donald Trump, no Donald Tron”. Además, se mostró completamente indignada sobre la desinformación que estaba propagando Vidente. Aunque no ocultó su molestia, aclaró con firmeza que no tiene otra pareja y pidió que dejaran de propagar rumores sin fundamento. Hasta este instante la aludida no ha respondido.

“Qué triste que algunos medios inventen historias sin el menor respeto por la verdad ni por las familias solo por obtener views. No Señor®, no tengo otra pareja. Y no, nadie me va a ‘arreglar papeles’ porque soy ciudadana estadounidense desde que nací. En lugar de buscar clicks, deberían buscar la verdad. La mentira tiene patas cortas… y la verdad siempre prevalece”, aseveró Muñoz Román.

