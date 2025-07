Horóscopos Mhoni Vidente HOY domingo 13 de julio 2025: Predicciones de amor, dinero y más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una nueva semana está por comenzar, y con esta, llega la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente. Para que tomes mejores decisiones, Mhoni Vidente, la pitonisa más querida en México y América Latina, comparte el horóscopo de hoy, domingo 13 de julio de 2025, con las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo y más. ¡No te quedes con las dudas y lee con atención el horóscopo de Mhoni Vidente! Encontrarás algo que te sorprenderá.

Horóscopo de HOY domingo 13 de julio de 2025 por Mhoni Vidente: ¿Cuál será la fortuna de tu signo?

Aries

Tendrás un día lleno de aprendizajes emocionales. No actúes por impulso, escucha más de lo que hablas, especialmente en asuntos que tengan que ver con dinero.

Tauro

Este domingo 13 de julio de 2025 te sentirás más conectado contigo mismo. Al fin tomarás una decisión que cambiará tu vida. Buen momento para perdonar.

Géminis

Surge una nueva oportunidad laboral; no la sueltes. Mantente abierto a los cambios, incluso si no se ajustan del todo a tus planes. La flexibilidad será tu mejor herramienta hoy.

Cáncer

La nostalgia tocará tu puerta, pero úsala como impulso para sanar. Es momento de poner límites a quienes absorben tu energía. Cuida tus emociones.

Leo

Recibirás el reconocimiento que estabas esperando. Hoy, domingo 13 de julio, es un gran día para mostrar lo que sabes hacer sin miedo al juicio. En lo sentimental, alguien muestra un interés inesperado.

Virgo

Necesitas reconectar con tu lado espiritual. Meditar, escribir o simplemente estar en silencio te ayudará a ordenar tus pensamientos.

Libra

Tu carisma estará en su punto más alto. Aprovecha para aclarar malentendidos y fortalecer lazos con personas cercanas. Un mensaje importante podría llegar por la tarde.

Escorpio

Un asunto que parecía estancado comenzará a moverse. La clave será actuar con paciencia y estrategia. No compartas tus planes con cualquiera, algunos podrían no tener las mejores intenciones.

Sagitario

Tendrás claridad sobre una decisión importante. Hoy sentirás que el universo te da respuestas, pero deberás estar atento a las señales. Un viaje o movimiento importante se avecina.

Capricornio

Una conversación familiar será más profunda de lo que esperabas. Aprovecha para hablar desde el corazón. El orden y la disciplina que has mantenido comienzan a dar frutos visibles.

Acuario

Te sentirás más sensible de lo habitual. No lo reprimas: es parte del proceso de soltar lo que ya no va contigo. Una noticia positiva relacionada con lo económico podría alegrarte el día.

Piscis

Domingo ideal para descansar el cuerpo y la mente. No te sientas culpable por desconectarte un rato del mundo. Un sueño o pensamiento repetitivo podría darte una pista sobre tu siguiente paso.

Fuente: Tribuna