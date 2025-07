Lejos de Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz celebra su aniversario con nuevo amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tania Ruiz Eichelmann es una mujer de 37 años originaria de San Luis Potosí que comenzó a ser conocida a nivel mediático por la relación que mantuvo con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. De hecho, según información extraoficial, la pareja se conoció en la ciudad de donde proviene la modelo, en mayo de 2016. Al parecer, el encuentro sucedió durante la boda de Lucía Hernández y Miguel Valladares Eichelmann, primo hermano de Juan Carlos Valladares, esposo de la ex Miss Universo mexicana Ximena Navarrete.

No obstante, este romance, que trajo tanta controversia al mundo del espectáculo y, evidentemente, a la política, llegó a su fin en enero de 2023. Inclusive, circularon fuertes rumores de que la separación ocurrió por una supuesta infidelidad; estas declaraciones fueron iniciadas por el periodista Jorge Carbajal. Sin embargo, a pesar de que ambas figuras públicas desmintieron las habladurías, sí anunciaron su ruptura al poco tiempo.

Ahora, la personalidad de internet está viviendo una etapa completamente diferente, y su compañero de vida es Alejandro Baillères, un reconocido empresario mexicano que es líder del Grupo Nacional Provincial (GNP), perteneciente al Grupo BAL. Él es tío de Gonzalo Hevia Baillères, quien, se dice, es el exnovio al que Belinda le dedicó su exitoso tema Heterocromía, ya que su vínculo no concluyó nada bien.

Historia de Instagram

“12 meses, mil recuerdos de un amor que solo crece. Tocaste mi herida sin huir. Me amaste justo cuando más miedo daba acercarse. No llegaste a salvarme, llegaste a amarme, y en eso, sin darme cuenta, me ayudaste a sanar. Conociste mi peor versión, y aun así, elegiste ver mi alma. No hay más valiente que ese. Fui distancia, y tú fuiste presencia, ternura y paciencia. Fui un abismo, y tú fuiste tu mejor amor”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram.

Tania Ruíz y Enrique Peña Nieto

Finalmente, Eichelmann mostró a sus seguidores un lindo detalle que le dio Alejandro: se trata de una tarjeta escrita a mano donde le agradecía a la fémina por formar parte de su año. Es así que la plataforma se llenó de comentarios positivos, en los que les deseaban a los enamorados que sigan pasándola tan bien. No obstante, siempre hay algunos usuarios que le siguen preguntando si de verdad terminó en buenos términos con Peña Nieto.

