¿Qué te deparan las estrellas para mañana 14 de julio con los horóscopos de Nana Calistar?

Ciudad de México.- Nana Calistar tiene preparados los horóscopos para el próximo lunes 14 de julio, así que no dejes de leer las predicciones que la pitonisa tiene preparadas para ti antes de irte a dormir. Aplica todos sus consejos y deja que la abundancia llegue a tu vida.

Aries

Cuida de tu salud física y mental, es posible que en estos días notes que tienes alguna dolencia; escucha a tu cuerpo, te está intentando decir algo.

Tauro

Te has dormido en tus laureles en más de una ocasión, pero ahora la vida te está poniendo retos para saber si estás listo para tomar las riquezas de las que eres merecedor. No dejes de trabajar duro para lograr tus objetivos.

Géminis

Una persona que no has podido olvidar ha comenzado a mirarte de la manera en la que querías. No desaproveches la oportunidad porque será el inicio del romance más bonito que has tenido en los últimos años.

Cáncer

Dudas mucho sobre ti mismo, sin importar cuánto las personas te validen y digan lo mucho que te quieren y lo talentoso que eres, eso provoca que te sabotees en más de una ocasión. Disfruta de tu pareja, en caso de tenerla, y de tus seres queridos este lunes.

Leo

Es hora de bajar el acelerador un poco, Leo. A veces tu estrés es como una bomba que impacta contra todos a tu alrededor y eso no te ayuda. Reflexiona antes de hablar y verás que todo irá mejor.

Virgo

Alguien nuevo llegará a tu vida y te sentirás tentado a darle todo tu amor, pero ten cuidado, evita idealizarlo. No te conformes con menos y recuerda lo que realmente mereces.

Libra

La persona que fuiste en el pasado no define tu presente, evita flagelarte por cosas que ya quedaron atrás. Eso te impide avanzar hacia el futuro próspero que llevas años retrasando.

Escorpio

Nuevos cambios se avecinan a tu vida. Aunque todo puede parecer atemorizante, recuerda que todo pasa y lograrás salir victorioso de cualquier prueba que la vida te imponga.

Sagitario

Un viaje se acerca a tu vida. Aprovecha este periodo de descanso para desconectarte de todo y de todos. Disfruta de las personas que están a tu lado.

Capricornio

Cosas buenas están llegando a tu vida: nuevo trabajo, nuevos amores… Probablemente piensas que todo es demasiado bueno para ser cierto, pero recuerda que son cosas que le pediste al universo. Por una vez en tu vida, baja la guardia, Capricornio, y déjate llevar un poco.

Acuario

Recuerda que cuando más oscuro se ve, es porque el Sol está próximo a salir. No te rindas, las pruebas están a punto de llegar a su fin. Este lunes saca tu mejor outfit y recuérdale al mundo de lo que estás hecho.

Piscis

Ha llegado la hora de sanar todas las heridas que llevas a cuestas, sobre todo en el entorno familiar. Recuerda que nadie es perfecto y tú tampoco lo eres. Toma las cosas con calma este lunes.

Fuentes: Tribuna