VIDEO: Florinda Meza no dejaba hablar a ‘Chespirito’ y periodista 'la puso en su lugar'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sigue siendo tendencia en redes sociales la actriz y comediante mexicana, Florinda Meza García, pues como te hemos informado en TRIBUNA, no ha dejado de ser el foco de atención mediático desde que se estrenó la serie biográfica de su difunto esposo, Roberto Gómez Bolaños, la cual recibió el nombre de Chespirito: Sin querer queriendo y se convirtió en un rotundo éxito.

El verdadero problema es que el foco de atención que ha recibido la intérprete de La Chimoltrufia no es nada bueno, al grado de que recibió tantos comentarios negativos que terminó por manifestarse en su cuenta oficial de Instagram: “Las nuevas generaciones merecen recibir ese tesoro. A todos los que lean este mensaje les pido que reflexionen. Yo seguiré contando la verdad sobre el legado de Roberto, pero no voy a hablar de mí”, afirmó.

En las diversas plataformas comenzaron a comparar a Meza con Karla Panini y hasta con Ángela Aguilar; supuestamente, una semejanza que comparten las tres es que les gustan los hombres “ajenos”. Sin embargo, sobre este punto no ha emitido ninguna opinión la viuda de Gómez Bolaños. A su vez, los que no están cansados de seguir hablando negativamente de la comediante son los internautas, ya que ahora hasta salió a la luz una antigua entrevista donde muchos se alegraron porque alguien puso en “su lugar” a la productora mexicana.

Florinda Meza y Roberto Gómez durante la entrevista

Periodista se molesta con Florinda Meza

En una entrevista que subió el canal de YouTube de Univisión el 1 de diciembre de 2024, titulada ¡Chespirito y Florinda Meza visitaron Despierta América!, en un momento de la charla el comunicador le preguntó al guionista sobre si se le había complicado su matrimonio, pero lo más curioso es que respondió Florinda cuando la duda estaba dirigida al intérprete de El Chavo del 8.

“Pues fíjate que a mí nunca se me ha hecho difícil”, aseguró la mujer que dio vida a La Popis, aunque el profesional fue tajante y lanzó un comentario que provocó una risa nerviosa por parte de la actriz: “Ahorita te pregunto a ti, Roberto”. No obstante, a pesar de la evidente intención del entrevistador, ella prosiguió hablando: “Nunca se me hizo difícil. El lugar en donde escribimos es una biblioteca, él está de un lado y yo de otro, no hay pared”.

Fuente: Tribuna