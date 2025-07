Consejo de Yeri MUA a Laura Flores tras su truene con Lalo Salazar causa revuelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas semanas terminó la historia de amor entre Laura Flores y Lalo Salazar, un tema que ha sido bastante mediático porque la actriz mexicana aseguró que la relación no acabó por decisión suya. Además, confesó que aún extraña al periodista. Esta situación provocó que algunas personas comenzaran a apodarla “migajera” y que comenzaba a recibir bastantes burlas.

En cuanto a Salazar, él se ha mantenido completamente al margen. En caso de que emita alguna opinión, se dará a conocer a través de TRIBUNA. Incluso, la producción del popular programa La Rosa de Guadalupe ya intervino, pues se dice que planean realizar un capítulo inspirado en esta historia. “Don Miguel Ángel Herros ya puso a trabajar a sus escritores para que les toque el airecito de La Rosa de Guadalupe a Lalo Salazar y Laura Flores”, afirmó Álex Kaffie.

Ahora, quien sorprendió con sus declaraciones fue la influencer Yeri Cruz Varela, conocida artísticamente como Yeri MUA, quien dejó a muchos estupefactos y podría decirse que volvió a meterse en un tremendo problema. La joven de 23 años fue abordada por algunos medios de comunicación y le preguntaron su postura sobre el tema. Nadie esperaba su respuesta, que en pocas horas desató fuertes críticas.

Laura Flores sigue triste por la ruptura

“Ay, ¿quién es esa?”, exclamó entre risas la creadora de contenido. Cuando los reporteros le aclararon que se trataba de una actriz, ya con el contexto, Yeri comentó: “Ay, pues yo también he sido migajera. Pobrecita de Laura Torres, pero algún día se le va a quitar”. Además, le mandó un consejo: “Pues que vaya al psiquiatra… pero luego, ni con el psiquiatra, eh. Con todo y medicación, yo sigo siendo migajera, pero ya se me ha ido quitando, gracias a Dios”, relató.

Finalmente, la indignación en redes sociales no se hizo esperar. Muchos no le perdonan que no supiera quién es Laura Flores y también consideraron muy fuera de lugar que ni siquiera pronunciara bien su apellido. Por su parte, la también cantante se ha mantenido al margen del escándalo, aunque los internautas continúan juzgándola. En cuanto a la intérprete de Te Felicito, hace un par de días compartió que le está escribiendo una canción a Lalo.

Fuente: Tribuna