Drama en el espectáculo: Demandan a productor tras adeudo de más de 700mp; así responde

Ciudad de México.- Una vez el drama se desata en el espectáculo, debido a que recientemente se ha confirmado que la reconocida empresaria de teatro, Citlali Fernández, ha tomado la decisión de demandar al productor y actor, Paco Lalas, por un adeudo de más de 700mp. El productor de Teatro En Breve, no se ha quedado callado y en una reciente entrevista así respondió a las acusaciones.

Desde hace varios meses, se denunció públicamente que Lalas debía cientos de miles de pesos, por lo cual estaba siendo demando para que cumpliera con lo estipulado. Ahora, mediante TV Notas, una presunta fuente, acaba de declarar que Paco ha quedado muy mal con mucha gente y que en especial con Fernández, la ahora dueña de La Casa del Fuerte del Indio Fernández, ya que debe seis meses de renta, que equivalen a más de 260 mil pesos, pero con impuestos ya debe y dada las estipulaciones legales de la demanda, ahora "debe 716 mil 500 pesos, más lo que se acumule".

Ante estas declaraciones, Paco, que en el pasado fue acusado de traicionar a Lola Cortés, acaba de responder contundentemente a estas acusaciones, afirmando que todas son mentiras, asegurando que Citlali es una persona conflictiva que siempre se pelea y habla mal de la gente: "Conmigo siempre fue una persona amable y educada, (pero) sé que ha tenido muchos problemas con muchísima gente en sus redes sociales. Llevará 10 pleitos fuertes en el último año. Se pelea y lo publica en redes, y empieza a hablar mal de la gente".

Además de esto, señaló que aunque sí sé llegó a retrasar con uno o dos pagos, por baja en la ventas, en realidad siempre los pagó y nunca llegó a deber la cantidad que se dice, por lo que pide que se pare todas estas declaraciones en su contra: "Les puedo decir es que a veces yo di 2 rentas seguidas. Luego te tardas en dar una. así es, y más en un espacio teatral. Sí me llegué a retrasar, como todos, pero también llegué a dar antes. Era como todo en la vida, de repente pasa, pero una deuda de esas cantidades, no".

Finalmente, por su parte, Citlali mediante sus redes sociales también respondió contundente a las declaraciones de Paco, asegurando que se había callado por respeto al gremio del teatro y todos los actores y directores, pero que ante el cinismo que ha estado mostrando no puede quedarse callada y lo ha tachado de ser un "mala paga" y un "cínico" que solo está afectando a los demás y que por eso o se quedará callada.

Y si ya callé y dije que todo bien a todos los que me preguntaban por muchos meses fue por respeto al gremio, y a los actores y directores que con mucha ilusión ponen allá o acá o aculla sus obras. Pero ante el vale madrismo del Sr. Lalas y ya que alguien filtro la realidad y no asume su responsabilidad y se inventa un choro mareador, ya no me voy a callar", concluyó.