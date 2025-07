Emiliano Aguilar comparte emotivo mensaje y afirman es indirecta en contra de Pepe Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap, Emiliano Aguilar, acaba de emplear sus redes sociales para conmover los corazones de sus fans, al compartir emotivo mensaje, en el que externa su tristeza al no poder estar tan cerca de su pequeña hija como él desea. Pero, pese a que es dedicado a su pequeña muchos afirman que es indirecta en contra de su famoso padre, el cantante Pepe Aguilar.

Drogas, alcohol y malas decisiones, así fue la vida de juventud de Emiliano, por las cuales terminó encerrado en una clínica de rehabilitación durante tres años, que él catálogo como un infierno. Hoy en día, el mayor de los hijos de Pepe, está arrancando su carrera en la música y ha lanzado temas como Ese Vato, y ha tenido ya apoyo de grandes artistas como Santa Fe Klan, sin embargo, en este nuevo trayecto de su vida, ha acusado abiertamente al cantante del regional mexicano de no ser un buen padre para él.

Ahora, mediante su cuenta de Instagram, Emiliano compartió un emotivo video de su hija, quien estaba viendo una transmisión en vivo de él en las redes sociales, y como es que reconoce que el hombre en la pantalla es su padre y en un gesto tierno le da un beso a la pantalla, y después sonríe hacía la cámara. Como era de esperarse, el videoclip causó una ola de reacciones conmovidas, y felicitaron al orgulloso padre por este logro.

Emiliano con Pepe y Leonardo. Internet

Junto a este video tan tierno, el hermano mayor de Ángela Aguilar, compartió un mensaje igual e emotivo, en el que expresa lo mucho que ama a su hija y como le duele no verla tanto por su profesión, pero afirma que ella es su todo y que es de las pocas que no juzgan su pasado y lo ama: "No me juzga. No ve la persona mala que era. No me tiene miedo. Para ella soy su todo y ella, para mi, es mi todo, mi razón de vivir. Hay veces que no puedo estar mucho con ella por esta vida de ‘artista’ que escogí y me ca…, pero ella es mi luz en este mundo de oscuridad".

Aunque esto es una clara demostración de amor a su pequeña, muchos internautas afirman que este mensaje también viene con una indirecta en contra del intérprete de Ni Contigo, Ni Sin Ti, en la que buscaría darle a entender que él sí era buen padre, y que sí se esforzaba en ser un padre presente con la pequeña no como él. Cabe recordar, que en los últimos meses, Emiliano ha señalado que si sabe lo que es tener papá es a causa de su padrastro, dando a entender que el cantante jamás estuvo para él.

Emiliano y el mensaje a su hija. Instagram @emiliano.aguilar.t

Fuente: Tribuna del Yaqui