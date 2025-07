Espera un milagro: Tras doble diagnóstico de cáncer, galán de Televisa pide ÚLTIMO DESEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien ha enfrentado el cáncer en dos ocasiones, dejó sin palabras a todos sus seguidores debido a una fuerte súplica que hizo ante las cámaras, pues tiene un último deseo antes de morir. Se trata del galán argentino-puertorriqueño, Julián Gil, quien fue diagnosticado dos veces con cáncer de piel y quien a nivel personal enfrenta una batalla más terrible que la propia enfermedad.

Resulta que el intérprete de novelas como Por amar sin ley, La herencia y El Maleficio sigue luchando por reencontrarse con su hijo menor, Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa. Durante una plática en el podcast de Alejandro Chabán, Gil se mostró conmovido y al borde del llanto al asegurar que lo que más anhela es poder convivir con el pequeño, quien ya tiene 8 años.

Antes de entrar al tema sentimental, el actor y conductor aprovechó para señalar que Marjorie fue la primera en solicitar un análisis genético de Mat, con el fin de limpiar su reputación: "Que yo pedí prueba de ADN, yo le pido, por favor, a la gente, que se meta en redes y busquen quién fue que pidió la prueba de ADN primero... Averigüen por qué la pide ella primero. Ella quería pedir la prueba ADN para ella librarse de todos los comentarios que la estaban ensuciando a ella y me parece perfecto".

El artista de 55 años detalló que en aquel momento su expareja enfrentaba señalamientos sobre el origen del infante, pues fue cuando la vincularon a Gabriel Soto: "Porque todo el mundo decía que el papá del niño era otro papá menos yo y ella para quedar limpia y dejarle en evidencia que el papá era yo, ella pide el ADN", agregó, dejando claro que la petición inicial no vino de su parte.

Julián Gil recuerda el tormento que vive por pleito con Marjorie de Sousa

Julián relató que su situación llegó a complicarse al punto de verse envuelto en un proceso judicial en México, en el cual se intentó privarlo de su libertad. "Yo me meto en un caso penal en México, me tratan de meter preso y cuando yo y el abogado mío va y se reúne con sus abogados y el abogado dice: 'Okay, yo te saco la demanda penal', el abogado de ellos dice, 'Yo te saco la demanda penal, pero tú sácame la prueba de ADN'", recordó.

Sin poder ocultar la tristeza, Gil declaró que su mayor deseo en este momento es poder ver a su hijo, pero teme que la muerte los separe: "Ojalá que yo esté con vida el día que eso pase, porque yo puedo el día de mañana resvalarme en casa y muero". En ese sentido, el actor compartió su último deseo: "Lo único que yo le pido a Dios es estar con vida para el día que yo pueda estar con Mat...", dijo con la voz entre cortada. Asimismo, el esposo de Valeria Marín confesó que también tiene mucho miedo de volver a ver a su hijo:

Yo tengo pánico, yo no sé si él sepa que soy su padre", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui