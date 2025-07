"Estaba deprimida": Montserrat Oliver hace dura confesión de Yolanda Andrade tras crisis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Montserrat Oliver, en medio de los dimes y diretes con la crisis de salud de su amiga y compañera de trabajo, la actriz Yolanda Andrade, no tuvo reparos en sincerarse, haciendo un dura confesión sobre lo deprimida que estaba por su padecimiento, además de que finalmente terminó con los rumores y ha revelado el verdadero estado de la también conductora.

Desde el 2023, Andrade enfrenta severos problemas de salud, de los que no ha podido recuperarse, incluso se llegó a decir que tenía esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que poco a poco va paralizando a quién lo padece. Aunque la misma presentadora y actriz ha desmentido esto y afirma que está en un tratamiento para sentirse mejor y poder volver a estar a su 100 por ciento, las preocupaciones de su salud siguen en aumento.

Pero ahora, ha sido su colega en Montse y Joe, además de su mejor amiga, la que ha salido a dar nuevas declaraciones sobre su estado, asegurando que tras dos años de bajas constantes y de complicaciones inesperadas, ahora, está más estable y ya va hacía arriba en su recuperación, y que incluso le regresó su buen ánimo: "Sí se ve mejor, el ánimo era algo también muy importante, pero es que no está por demás, imagínense, tanto tiempo con esta enfermedad que no le dicen que es, que sí, que no, y que se siente fatal, pues cualquiera estaría de malas ¿no?".

Aunque actualmente está mejor, la presentadora de Reto 4 Elementos, confesó por primera vez que hubo momentos terribles en los que Yolanda llegó a considerar seriamente el dejarse vencer, de lo deprimida que estaba por toda esta situación y no ver como una salida de ella: "Yo creo que con la situación de la enfermedad sí hubo un momento que sí estaba muy deprimida, pero hoy en día la veo, como te digo, mejor de ánimo, sí, echándole muchas ganas y eso me da mucho gusto".

Finalmente, también fue cuestionada por el caso de Julio César Chávez Jr., y declaró que ella lo conoce desde que era un niño, por lo que afirma que no tiene el carácter tan cruel como para hacer todo lo que se dice, así que mandó todo su apoyo al boxeador y su familia, especialmente a Julio César Chávez: "De la misma manera, Ay, hombre, es horrible lo que le está pasando al pobre de Julio y a su hijo. Yo conozco a Julio César Junior desde que era chiquito y la verdad no le veo el carácter como para hacer lo que están diciendo que hizo".

Pero pues espero que todo se resuelva de la mejor forma. Yo prefiero no hablar tanto del caso, solo que está mi corazón y mi apoyo con Julio César Chávez, que lo quiero. No, no he hablado con él, pues bastante preocupado está. Pero él sabe, él sabe que estamos con él", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui